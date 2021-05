Najlepsze horrory na Netflix - maj 2021

Po niezbyt wiosennym kwietniu wreszcie powoli robi się cieplej, a na niebie widzimy więcej słońca. Demony i inne koszmary boją się co prawda światła, ale w nocy chętnie wyjdą, by nas wystraszyć. Serwis TELEPOLIS.PL bardzo chętnie poleci te najlepsze horrory w serwisie Netflix.

Jedni lubią horrory o zombie, inni hektolitry krwi, ale jednym z najbardziej klasycznych motywów zawsze będzie egzorcyzm. Demony z piekła rodem ciągnące ludzi w ciemność i zatracenie z jednej strony, samotny egzorcysta silny swą wiarą z drugiej. Pierwszy film w naszym zestawieniu jest Rytuał (The Rite) z 2011. Michael Kovak (Colin O’Donoghue) to młody ksiądz, który wstępuje do szkoły egzorcystów. Jego nowy mistrz - ojciec Lucas (Anthony Hopkins) - zaznajamia go jednak z czającym się wszędzie mrokiem. Nasz bohater będzie musiał stoczyć własną walkę z demonami. Film zebrał bardzo dobre recenzje i ma gwiazdorską obsadę.

No właśnie, wróćmy do zombie. Drugi film opowiada właśnie o nich. #Alive to koreański film, który opowiada o graczu komputerowym, który nie może wyjść ze swojego mieszkania. W Seulu szaleje właśnie apokalipsa zombie, a jedyny kontakt ze światem ma za pomocą Internetu. Wkrótce jednak traci łączność, kończy mu się woda i dowiaduje się, że jego rodzina zginęła. Kiedy chce skończyć ze sobą dostaje sygnał od swojej sąsiadki, które nadal żyje. Kobieta bez chwili wahania walczy z każdym zombie, który jej zagraża. Razem postarają się przetrwać.

Czego w życiu nigdy nie robić? Nigdy, ale to przenigdy nie należy wprowadzać się do nowego domu jednorodzinnego. Mieszkania mogą być, ale nie domy. To lekcja, którą usiłują nam przekazać horrory od wielu lat. W najnowszej lekcji zrobi to mała Sally z filmu Nie bój się ciemności (Don't Be Afraid of the Dark). Spotyka ona w nowym domu tajemnicze małe stworzonka. Niestety, okazuje się, że wcale nie są one tak sympatyczne, jak z początku myślała. Już wkrótce śmiertelnie zagrożą one całej jej rodzinie.

Zjem twoje serce. Dokładnie tymi słowami dybuk grozi ludziom w filmie Kronika opętania (The Possession). Niepozorna skrzyneczka okazuje się być domem żydowskiego demona - dybuka. Film umie wzbudzać niepokój i strach naprawdę subtelnie. O ile ciężko wymyślić coś całkowicie nowego w horrorze, tak twórcom udało się odróżnić od innych. Mamy choćby rabina przeprowadzającego rytuał, a demon mówi po... polsku. Cóż, Polska przez wieki była domem dla wielu wyznawców judaizmu, a sama skrzynka pochodzi z międzywojennej Polski.