Netflix: Najlepsze filmy i seriale spoza Ameryki

Światową rozrywkę zdominowały USA. Filmy, seriale, gry... zdecydowana większość tego co znamy pochodzi zza oceanu. Czy to jednak znaczy, że w innych krajach nie powstaje nic godnego uwagi? Oczywiście, że nie. Zaryzykujemy stwierdzenie, że oferta jest jeszcze lepsza niż w USA. W ciepłe lipcowe wieczory odpalcie zatem serwis Netflix i obejrzyjcie propozycje portalu TELEPOLIS.PL

Kingdom

Pierwszym serialem, który polecimy jest koreański Kingdom. Zombie mają swoich fanów i antyfanów, ale nic nie zmieni tego, że pozostają częstym motywem w kinematografii. Rzadko kiedy jednak produkcje tego typu są naprawdę dobre. I tutaj pojawia się Kingdom. Przenosimy się do Korei za panowania dynastii Joseon. Zobaczymy, jak z zarazą zombie radzą sobie mieszkańcy siedemnastowiecznego półwyspu koreańskiego. To taki The Walking Dead, ale wykonany o wiele lepiej. Widzimy tam walki o władzę, zagrożenie ze strony ciemności i jednocześnie perypetie zwykłych ludzi. Na pochwałę zasługuje bardzo wartka akcja. A wszystko to w posypce atmosfery dawnej Korei. Pierwszy sezon pojawił się w serwisie Netflix w 2019, drugi w 2020.

Kierunek: Noc

Drugim polecanym przez nas serialem spoza USA jest Kierunek: Noc (Into the Night). To francuskojęzyczny serial rodem z Belgii. Powstał inspirowany książką Starość Aksolotla autorstwa Jacka Dukaja. Przy serialu pracuje też Tomasz Bagiński. W serialu obserwujemy zmagania załogi i pasażerów lotu z Brukseli do Moskwy, który jest zmuszony lecieć ciągle na zachód. Trzeba pozostać w bezpiecznych objęciach nocy, bo słońce niesie śmierć. Pierwszy sezon powstał w 2020, natomiast już teraz wiadomo, że zobaczymy i drugą odsłonę serialu. Na ekranie zobaczymy, jak grupa przypadkowych pasażerów próbuje się do siebie dopasować i przetrwać. To ostatnie przede wszystkim.

Dom z papieru

A może są tutaj fani filmów kryminalnych? W takim przypadku mamy naszą polecaną pozycję numer trzy. Jest to hiszpański serial Dom z papieru (La casa de papel). W serwisie Netflix są już dostępne cztery sezony produkcji, gdzie pierwszy z nich pojawił się w 2017. To historia grupy profesjonalnych kryminalistów zrekrutowanych przez tajemniczego Profesora. Planują oni skok na hiszpańską mennicę. Późniejsze sezony dzieją się z kolei w siedzibie Banku Hiszpanii. Członkowie grupy Profesora zakładają charakterystyczne czerwone stroje z maską Salvadora Dalego.

Dark

Niedawno recenzowaliśmy trzeci sezon niemieckiego serialu Dark. To produkcja, która szturmem podbiła serca fanów na całym świecie i jest uznawana za jeden z najlepszych seriali dostępnych na platformie. To historia niewielkiego niemieckiego miasteczka Winden, gdzie Jonas, Martha i kilka innych postaci z czterech różnych rodzin zaczynają się przemieszczać pomiędzy teraźniejszością, przeszłością i przyszłością. Czy można zmienić bieg wydarzeń? Na to pytanie próbują sobie odpowiedzieć bohaterowie serialu. Historia jest już zakończona i zmieściła się w trzech sezonach.

