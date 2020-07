Netflix: jaki film na weekend? 4 lipca - 5 lipca

Film na weekend? Nowy serial? Netflix ma dla Was w tym tygodniu ekscytujące nowości. Zobaczcie co warto obejrzeć.

Nasz przegląd polecanych nowych pozycji w serwisie z ostatniego tygodnia zaczynamy od jedynej pozycji, która zadebiutowała tam jeszcze w czerwcu (bo w japońskiej telewizji już wcześniej). Jest to anime Brand New Animal. Na fali popularności osiągniętej przez Beastars, teraz na platformie pojawiła się kolejna seria o zantropomorfizowanych zwierzętach. Sto lat temu w wyniku konfliktu między ludźmi i zwierzoludźmi, ci drudzy zostali wypchnięci do miasta Anima City. Pojawia się tam też Michiru, która została zmieniona w szopoczłowieka. Nie ma jednak pojęcia w jaki sposób. Odkrywa też, że miasto zwierzoludzi nawet nie stoi koło dobrze zarządzanego miejsca.

Pierwszego lipca z kolei pojawił się w Netfliksie film Pod słońcem Riccione. Prześledzimy tam historię nastolatków, którzy spotykają się podczas wakacji na plażach Riccione. Młodzi Włosi pomogą sobie poradzić z problemami, jakie stwarza wakacyjna miłość. Jednocześnie sami się ze sobą zaprzyjaźniają. Ta propozycja dla fanów śródziemnomorskiego kina to połączenie dramatu, komedii oraz romansu.

Zwolennikom dominującego na polu kinematografii filmu amerykańskiego polecamy Desperados. To film opowiadający o zdesperowanej kobiecie, która po pijaku wysłała do swojego wymarzonego mężczyzny obraźliwą wiadomość. Okazało się jednak, ze on wcale jej nie ignoruje, ale jest w meksykańskim szpitalu. Trzeba zatem jakoś skasować wiadomość z jego telefonu... Co zatem wymyśliła? Ruszyła razem ze swoimi dwiema przyjaciółkami na wyprawę do Meksyku. Film pojawił się na platformie wczoraj.

Lubicie skandynawskie kryminały? Co prawda żaden szanujący się Fin nie pozwoli na nazywanie jego ojczyzny częścią Skandynawii, ale to rzut beretem. Pierwszego lipca w serwisie pojawił się drugi sezon serialu Karppi. To produkcja autorstwa fińskiej telewizji państwowej YLE. W drugim sezonie Sofia Karppi i Sakari Nurmi poszukują sprawców morderstwa, które może być powiązane ze skandalem korupcyjnym.

Co robi przeciętna zakonnica? Modli się w klasztorze. Co robi zakonnica w Warrior Nun? Modli się zabijając demony. Dokładanie tak jak główna bohaterka, która jako osierocona dziewczyna nagle budzi się w kostnicy. Dowiaduje się tam, że jest Powierniczką Aureoli dla tajnego zakonu. Teraz ona i jej siostry w wierze zapolują na demony. Serial pojawił się na platformie drugiego lipca.

Japonia bardziej słynie z anime niż ze swoich klasycznych seriali, tutaj w Azji zwykle błyszczy Korea Południowa. Azja jest jednak ojczyzną dla naprawdę godnych uwagi horrorów. Tym razem prosto z Japonii przychodzi pierwszy serial z serii klątwa Ju-On. Co działo się przed słynnym filmem? Odpowie na to pytanie serial Klątwa Ju-On: Początek. Serial jest jeszcze świeży, zadebiutował bowiem na Netfliksie zaledwie wczoraj.

Zobacz Netflix: Jaki film na weekend? 26 -28 czerwca 2020

Zobacz Netflix: Jaki film na weekend? 20 - 21 czerwca