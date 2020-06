Netflix: Jaki film na weekend? 20 - 21 czerwca

Film na weekend? Nowy serial? Netflix ma dla Was w tym tygodniu ekscytujące nowości. Zobaczcie co warto obejrzeć.

W mijającym tygodniu Netflix przygotował dla swoich widzów film A Whisker Away. To idealny wybór dla fanów anime. W tej produkcji prześledzimy losy uczennicy Miyo Sasaki, która jest zakochana w swoim koledze z klasy - Kento Hinode. On jednak nie zauważa w ogóle starań dziewczyny. Przy pomocy pewnego przedmiotu dziewczyna zdobywa moc przemiany w kota. Zgodnie z jej planem właśnie w ten sposób udaje jej się zbliżyć do chłopaka, który adoptował ją w formie zwierzątka. Szybko jednak zaczyna zacierać się granice między światem ludzi i kotów. Jak ciężko będzie je pozostać człowiekiem? Scenarzystką jest Mari Okada, która pracowała przy takich produkcjach jak AnoHana, Sakurasou, seria WIXOSS czy Gosick. Film jest dostępny w serwisie od dwóch dni.

Również wczoraj zadebiutował drugi sezon serialu The Order. Tym razem do kontrataku ruszą Rycerze. Stojące po stronie dobra wilkołaki będą jednak musieli zmierzyć się nie tylko z czarną magią sekretnego stowarzyszenia, ale także z demonami i innymi nowymi zagrożeniami. Podobno ktoś w tej szkole jeszcze pamięta o chodzeniu na lekcje. Jak poradzą sobie bohaterowie z Uniwersytetu Belgrave? Czy zdołają odzyskać wspomnienia? Wspomnimy też, że nowy sezon ma o wiele wyższy budżet niż poprzedni.

Wczoraj natomiast w Netfliksie pojawił się program Podłoga to lawa. Rozmaite drużyny będą w dziesięciu odcinkach próbowały przedrzeć się przez pokoje, w których podłoga to... lawa. W tym celu skaczą po krzesłach, zwisają z lamp, huśtają na żyrandolach, próbują wspinać się po zasłonach... To nie żart. To szczyt humoru w połowie 2020. Podobno.

Podróż w stronę jutra to z kolei propozycja dla miłośników kina tureckiego. To może być całkiem odświeżające doświadczenie po obejrzeniu specyficznych tureckich seriali. Tutaj poznamy losy chłopaka i dziewczyny, którzy podróżują razem pociągiem z Ankary do Izmiru. Po przełamaniu pierwszych lodów wymieniają między sobą zadziwiająco podobne doświadczenia związane ze swoim życiem romantycznym. Dystans pomiędzy tymi miastami wynosi prawie 600 kilometrów, więc mają okazję się nagadać.

Od wczoraj możemy oglądać film Poczujcie rytm. Nie zawsze wszystko się udaje. Główną bohaterką filmu jest April, której niestety nie udało się zrobić kariery na Broadwayu i wróciła do rodzinnego miasta. Teraz bez przekonania spróbuje ona wyszkolić grupę średnio rozgarniętych tancerek. Cóż, nikt nie mówił, że będzie łatwo. Może jednak uda jej się spełnić marzenia choćby w ten sposób.

Ostatnim godnym uwagi tytułem, który zadebiutował w tym tygodniu Profesor Iglesias. To amerykański serial o sympatycznym i kreatywnym nauczycielu historii, który postanawia pomóc swoim uczniom. Szczególnie tym pochodzącym z biedniejszych rodzin. Produkcja dostępna jest już od 17 czerwca.

