Netflix: Jaki film na weekend? 6 - 7 czerwca 2020

Film na weekend? Nowy serial? Netflix ma dla Was w tym tygodniu ekscytujące nowości. Zobaczcie co warto obejrzeć.

W minionym tygodniu na Netfliksie zadebiutował tylko jeden całkowicie nowy film, ale jest on naprawdę godny polecenia. Ostatni skok w historii USA opowiada o... właśnie ostatniej próbie popełnienia przestępstwa w całym państwie. Już niedługo władze USA wyplenią całe zło i występek wysyłając do ludzkich umysłów specjalny sygnał. Grupa złożona z zawodowego złodzieja, syna innego przestępcy i hakerki próbuje dokonać ostatniego napadu na bank. Film jest dostępny od wczoraj, a w głównych rolach można zobaczyć Edgara Ramireza, Annę Brewster i Michaela Pitta.

Fanom anime Netflix poleca serię Baki: Saga wielkiego turnieju Raitai. Prześledzimy tam historię głównego bohatera, którego organizm trawi trucizna, a on sam jest synem najpotężniejszego wojownika w historii ludzkości. Tym razem bierze on udział w chińskim turnieju sztuk walki, który jest organizowany raz na 100 lat. Znudziły was szkolne anime ze wszystkimi senpaiami, kouhaiami i innymi tsundere? W takim razie polecamy ociekające testosteronem Baki. Produkcja jest dostępna od przedwczoraj.

Trzynaście powodów to dość specyficzny serial. Pierwszy sezon opowiadał o tytułowych trzynastu powodach, przez których Hannah popełniła samobójstwo. Pamiętacie to jeszcze? Teraz serial skupia się na wszystkich innych możliwych wątkach. Od wczoraj na Netfliksie dostępny jest sezon finałowy opowieści o uczniach z liceum Liberty. Jak pokierują oni swoim życiem?

Prywatnie jestem wielkim fanem koreańskich seriali (chociaż chińskimi, japońskimi i tajwańskimi nie wzgardzę), dlatego z zadowoleniem przyjąłem wiadomość, że również w Polsce dostępny będzie serial Hospital Playlist. Tytuł został dziewiątą najchętniej oglądaną produkcją w historii Korei Południowej. Serial opowiada o piątce lekarzy, ich życiu zawodowym, prywatnym, a także o problemach, z którymi spotyka się każdy lekarz. Prędzej czy później. W Polsce serial jest dostępny od dwóch dni, możemy też spodziewać się sezonu drugiego.

Porady różowej brygady to bardzo specyficzna produkcja. Sam się na nią nigdy nie skusiłem, ale zebrała ona swoje grono fanów. Opowiada ona o tytułowej różowej brygadzie, która składa się z pięciu gejów. Czym się zajmują? Pomaganiem heteroseksualnym mężczyznom (do trzeciego sezonu)/ heteroseksualnym osobom płci obojga (później). Kto wie, może faktycznie patrzą oni z innej perspektywy. Tym razem spróbują sil w Filadelfii.

Pełniejsza chata to kontynuacja serialu sprzed 30 lat, jakim była Pełna chata. Pora jednak przyszykować chusteczki, po czterech latach emisji serial dobiegnie końca. Tym razem jednak tytułowa chata będzie jeszcze pełniejsza. Pojawi się bowiem całkowicie nowy członek rodziny, który wymaga stałej opieki. Na szczęście nie brakuje rąk do pomocy.

