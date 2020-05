Netflix: Jaki film na weekend? 30 - 31 maja

Film na weekend? Nowy serial? Netflix ma dla Was w tym tygodniu ekscytujące nowości. Zobaczcie co warto obejrzeć.

W tym tygodniu Netflix nie zaprezentował zbyt wielu nowości, ale serial Siły Kosmiczne to serial, który powinien rozbawić każdego zainteresowanego realiami USA. W tej produkcji opowiadającej o tworzeniu szóstej formacji w Siłach Zbrojnych USA (czyli tytułowych wojsk kosmicznych) znajdziemy masę nawiązań do tego co dzieje się za Atlantykiem. Sparodiowani zostali naczelni generałowie, a także demokratyczna polityk Ocasio Cortez, która została tam przedstawiona jako wiecznie wkurzona na cały świat. W rolach głównych wystąpili Stece Carell i John Malkovich. Serial jest dostępny na platformie od piątku, także jeszcze świeży.

Widzowie, którzy wolą klasyczne filmy też znajdą coś dla siebie. Netflix w czwartek udostępnił film Domysł. Ten argentyński kryminał opowiada historię początkującej policjantki, która razem ze swoim dość kontrowersyjnym mentorem podejmują się sprawy brutalnego mordu na nastolatce. Najbardziej podejrzana jest najlepsza przyjaciółka ofiary. Bonusową zaletą filmu jesr argentyński akcent hiszpańskiego.

Na szczęście Netflix nie zapomniał o fanach anime. Od czwartku dostępna jest seria Dorohedoro, która była emitowana w Japonii w sezonie zimowym. To bardzo interesujące połączenie komedii i przygnębiającej atmosfery otoczenia. A może chodzi o to, ze wszędzie znajdzie się miejsce dla uśmiechu? Główny bohater to Kaiman, który jest w połowie człowiekiem i w połowie gadem. Próbuje on znaleźć odpowiedź na pytanie co się z nim stało, a w walce z magami pomaga mu odporność na magię. Jego towarzyszką jest prowadząca restaurację Nikaidou. Jej zadnaiem jest pokonanie największego wroga Kaimana - jego brzucha. W anime jedną z aktorek głosowych jest ceniona Yuu Kobayashi (Sasha Blouse z Attack on Titan, Ayame Sarutobi z Gintamy, ale także Kinjirou Sakamachi z Mayo Chiki).

A może dokument? Fantastycznie się składa, bo w Netfliksie pojawia się trzecia część Somebody Feed Phil. Prześledzimy kolejną wyprawę twórcy serialu „Wszyscy kochają Raymonda”, której celem jest zasmakowanie tylu dań z najróżniejszych kuchni świata, ile tylko się da. Musimy przyznać, że jesteśmy odrobinę zazdrośni. Smakosz nie omieszka również poznawać lokalnych kultur.

