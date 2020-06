Netflix: Jaki film na weekend? 13 - 14 czerwca 2020

Film na weekend? Nowy serial? Netflix ma dla Was w tym tygodniu ekscytujące nowości. Zobaczcie co warto obejrzeć.

Wczoraj na platformie pojawił się kolejny polski serial Netfliksa. W głębi lasu to serial na podstawie powieści kryminalnej Harlana Cobena. Prześledzimy historię warszawskiego prokuratora Pawła Kopińskiego, którego siostra 25 lat temu zniknęła bez śladu podczas letniego obozu. Raz jeszcze spróbuje on dociec prawdy. W głównej roli możemy zobaczyć Grzegorza Damięckiego.

A może są wśród nas fani kina z Indii? To przecież właśnie tam kręci się najwięcej filmów. W takim razie polecamy film Choked: Money Talks. Opowiada on o pracownicy banku, która jest przytłoczona faktem, że nie udało jej się spełnić marzeń, a na dodatek jej bezrobotny mąż narobił jej długów, z którymi ona musi sobie teraz radzić. Niespodziewanie odkrywa jednak w domu niewyczerpane źródło gotówki.

Da 5 Bloods: In conversation to z kolei film o czterech czarnych weteranach wojny w Wietnamie. Po kilkudziesięciu latach mężczyźni wracają tam w bardzo konkretnym celu. Szukają oni szczątków dowódcy i ukrytego złota. Dołącza do nich syn jednego z żołnierzy. Na miejscu czeka ich zmierzenie się z potwornościami konfliktu, który zakończył się kilkadziesiąt lat temu. Film również można oglądać od wczoraj.

Apokalipsa zombie to jeden z tych tematów, które nigdy nie przestaną fascynować twórców filmowych. Tym razem przeniesiemy się do Brazylii. Tam bowiem dzieje się akcja serialu Reality Z. Opowiada on o tym jak w świecie , gdzie trwa walka z zombie swoistym sanktuarium stał się plan reality show Olimpo. Tam właśnie próbują się skryć ludzie, jednak szybko okazuje się, że nieumarli nie są ich jedynym zagrożeniem. Serial pojawił się w serwisie 10 czerwca.

Od dzisiaj w Netfliksie dostępny jest tez koreański serial The King: Eternal Monarch. Tamtejsze seriale mają bardzo dobrą reputację i sam również jestem ich fanem. Tutaj cesarz Korei przechodzi przez portal i trafia do równoległego świata, gdzie spotyka hardą policjantkę. Polecamy wszystkim amatorom (i amatorkom) lepszych komedii romantycznych niż te polskie. Nie jest to jednak najwyżej postawiona poprzeczka.

Ale to nie koniec propozycji dla tych, którzy chcą oglądać czyjeś podboje miłosne. Również dzisiaj na platformie polscy widzowie mogą oglądać drugi sezon serialu Pięć pierwszych randek. Tym razem sześciu singli będzie uczestniczyć w pięciu randkach w ciemno. Pojawi się też odpowiedź na najważniejsze pytanie: czy ktoś spotka się z kimś na drugą randkę? Trzymamy kciuki.

