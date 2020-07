Kierunek: Noc będzie miał drugi sezon na Netflix

Mamy bardzo dobrą wiadomość. Okazuje się, że dobrze przyjęty serial Kierunek: Noc doczeka się drugiego sezonu w serwisie Netflix.

Najbardziej znane na świecie są co prawda seriale amerykańskie, swoją grupę fanów na świecie mają też produkcje koreańskie. Dzięki jednak Netfliksowi wybiło się kilka perełek także z Europy. Nikomu nie trzeba chyba przedstawiać niemieckiego serialu Dark, którego to finałowy sezon ostatnio zrecenzowaliśmy. Innym godnym uwagi serialem jest belgijski Kierunek: Noc. Idealnie się składa, bo Dark się skończył, a Kierunek: Noc dopiero ma za sobą pierwszy sezon. Teraz ten francuskojęzyczny serial doczeka się drugiego sezonu. To nie żadne przecieki, to oficjalne potwierdzenie przez Netfliksa.

Sam serial powstał na bazie książki Jacka Dukaja o tytule Starość Aksolotla. Przy produkcji pracuje też Tomasz Bagiński. W serialu możemy zobaczyć też rodzimych aktorów - jedną z głównych ról gra Ksawery Szlenkier, pojawił się też Borys Szyc. Widz z kolei śledzi perypetie pasażerów lotu na zachód. Ciągle na zachód, w kierunku nocy. Słońce bowiem zabija na miejscu. Tym samym każda noc to walka o przetrwanie.

Bukujemy bilety na kolejny lot ✈️

Kierunek: Noc powróci z drugim sezonem. pic.twitter.com/IA6ZT5L5AI — NetflixPL (@NetflixPL) June 30, 2020

Zobacz Dark S03 - czy warto było czekać?

Zobacz Mulan, Fate/Stay Night: Heaven's Feel III i Bill & Ted - wszystkie w sierpniu

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: Netflix, wł