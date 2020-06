Mulan, Fate/Stay Night: Heaven's Feel III i Bill & Ted - wszystkie w sierpniu

Wygląda na to, że sierpień będzie prawdziwą gratką dla wszystkich fanów kina. Wtedy zadebiutują bowiem aż trzy oczekiwane filmy. Są to Mulan, Fate/Stay Night: Heaven's Feel III. Spring Song oraz Bill & Ted Face the Music.

Mulan to jedna z najpopularniejszych historii Disneya. Opowieść o chińskiej dziewczynie, która w męskim przebraniu rusza do walki z Mongołami doczekała się dwóch części jako film animowany. Teraz jednak będziemy mogli ją zobaczyć w wersji aktorskiej. Zgodnie z dotychczasowymi planami Mulan miała się pojawić 24 lipca, jednak ostatni skok zachorowań w USA zmusił twórców do przeniesienia premiery prawie o miesiąc - z 24 lipca na 21 sierpnia. Tydzień później zadebiutuje film Bill & Ted Face the Music, gdzie zobaczymy takich aktorów jak Keanu Reeves i Samara Weaving. Aż do października poczekać musi film Wonder Woman 1984.

Po wielu miesiącach ciszy i przesuwania kolejnych terminów w końcu mamy też dobrą wiadomość dla fanów anime. W sierpniu pojawi się też trzecia część trylogii Fate/Stay Night Heaven's Feel. Poprzednie dwie części zdobyły jeszcze większą popularność niż wynikało to z planów. W finale jednej z trzech ścieżek gry Fate/Stay Night zobaczymy koniec historii Shirou, Sakury, Rin i Meduzy.

Zobacz Mulan może pominąć kina i pojawić się od razu na VOD

Zobacz Cyberpunk 2077 będzie miał swoje anime