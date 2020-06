Cyberpunk 2077 będzie miał swoje anime

Mamy dobra wiadomość dla wszystkich fanów anime. Swoją produkcję w tym gatunku otrzyma najbardziej wyczekiwana polska gra komputerowa tego roku. Chodzi tutaj oczywiście o Cyberpunk 2077. Tytuł pojawi się na Netfliksie.

Już dziewiętnastego listopada oficjalnie zadebiutuje gra Cyberpunk 2077. Będzie można zagrać w ten tytuł na komputerach, PlayStation 4 oraz 5, konsolach Xbox Series X oraz One, a także Google Stadia. W 2022 na platformie Netflix natomiast oficjalnie pojawi się anime z akcją dziejącą się w Night City. Produkcja będzie nosiła nazwę Cyberpunk: Edgerunners. Główny bohater anime nie będzie jednocześnie głównym bohaterem gry.

Fabuła serialu będzie koncentrowała się na chłopcu wychowanym przez ulicę, który by cokolwiek osiągnąć staje się najemnikiem działającym poza prawem. Możemy się spodziewać 10 odcinków, a za produkcję będzie odpowiadało Studio Trigger. Grupa ta zrealizowała już takie anime jak Kill la Kill, Little Witch Academia czy Darling in the Franxx. Reżyserem będzie Hiroyuki Imaishi, który pracował nad Kill la Kill czy Promare. Za ścieżkę dźwiękową odpowiadał będzie kompozytor Akira Yamaoka znany z Silent Hill.

Adam Badowski wyjaśnił, że uniwersum Cyberpunka 2077 ma zapewnić rozrywkę nie tylko graczom, ale również czytelnikom i widzom.

Zobacz Zdobądź za darmo kolekcję cyfrowych gadżetów z gry Cyberpunk 2077

Zobacz Netflix już kręci aktorską wersję anime Cowboy Bebop, niedługo też One Piece