Zdobądź za darmo kolekcję cyfrowych gadżetów z gry Cyberpunk 2077

Ostatnio CD PROJEKT RED przesunął termin premiery oczekiwanej przez rzeszę graczy gry Cyberpunk 2077. GOG postanowił nieco osłodzić im wydłużony czas oczekiwania i oferuje zestaw cyfrowych gadżetów. Co wchodzi w jego skład?

Kolekcję cyfrowych gadżetów z gry Cyberpunk 2077 dostępna jest całkowicie za darmo, jednak uwaga - potrwa to tylko do 4 lipca 2020, do godziny 19:00, więc lepiej się pośpieszyć i zdobyć ją już dzisiaj, aby po prostu nie zapomnieć. Jest to pakiet, w skład którego wchodzą materiały już wcześniej zaprezentowane światu przez CD Projekt RED, jak i zupełnie nowe treści. A konkretnie? Znajdziemy tu między innymi unikatowe grafiki koncepcyjne i plakaty inspirowane tymi, które pojawią się w samej grze, plakaty wysokiej jakości, przeznaczone do wydrukowania, cyfrowe tapety, graffiti i grafikę ze steelbooka. Ponadto dodano zrzuty ekranu prosto z rozgrywki oraz schematy broni, jakie pojawią się w trakcie zabawy.

W jaki sposób wejść w posiadanie tego zestawu? To bardzo proste - wystarczy wejść na stronę główną GOG.com i kliknąć na pasek informujący o zestawie. Po przeniesieniu na stronę produktu pojawi się opcja Zdobądź za darmo, której należy użyć, aby dodać pakiet do swojej biblioteki na platformie. I gotowe - można pobrać dowolny element zestawu na twardy dysk i wykorzystać według uznania.