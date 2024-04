Nowy podatek od 1 lipca? Nie każdy go zapłaci

W lipcu Urząd Skarbowy dostanie dane o sprzedających produkty za pośrednictwem platform cyfrowych, jak Allegro, OLX lub Vinted. Czy to oznacza wprowadzenie nowego podatku?

Od 1 lipca w Polsce w życie wchodzą przepisy, które są realizacją unijnej dyrektywy DAC-7. Do tego dnia platformy cyfrowe będą miały obowiązek raportować do Urzędu Skarbowego o wszystkich sprzedających, którzy przekroczą liczbę 30 transakcji lub ich kwota przekroczy 2 tys. euro.

Co ważne, przepisy wchodzą w życie z dużym opóźnieniem, bo powinny obowiązywać już od 1 stycznia 2023 roku. Dlatego też Allegro, OLX czy Vinted będą musiały przekazać do fiskusa dane właśnie od początku 2023 roku. Wiele osób straszy, że oznacza to nowe podatki. A jak jest w rzeczywistości? O tym pisze Rzeczpospolita.

Dyrektywa DAC-7, a podatki

Radosław Żuk, doradca podatkowy i partner kancelarii KZP zwraca uwagę, że obowiązujące limity nie są wysokie i na listę mogą trafić nawet osoby, które sporadycznie sprzedają coś przez internet. Podaje przykład matki, która pozbywa się ciuchów dziecka, które z nich już wyrosło. Jeśli ktoś się załapię i zostanie przez to uznany za przedsiębiorcę, to będzie musiał zapłacić podatek.

Fiskus może naliczyć zaległość w PIT i uznać, że powinniśmy płacić także VAT. Swoje weźmie też ZUS. Możemy dostać karę z kodeksu karnego skarbowego.

– mówi Radosław Żuk.

Jednocześnie eksperci uspokajają, że nie każdy, kto przekroczy limity, zostanie od razu uznany za przedsiębiorcę i będzie musiał zapłacić zaległy podatek. Dla przykładu sprzedaż prywatnych rzeczy, np. właśnie ciuchów po dziecku, nie jest działalnością gospodarczą, więc w takich przypadkach nie ma powodów do obaw. Dyrektywa DAC-7 z pewnością ułatwi życie fiskusowi, który już od dawna przygląda się serwisom sprzedaży internetowej i potrafił wzywać konkretne osoby do wyjaśnień. Niemniej informacje o nowym podatku są mocno przesadzone.

Źródło zdjęć: Alexandros Michailidis / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Rzeczpospolita