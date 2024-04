Rząd porządkuje smartfony Polaków. Nowy obowiązek już 16 kwietnia

W styczniu wystartował system wymiany informacji o fałszywych SMS-ach, a od końcówki marca operatorzy mogą blokować szkodliwe wiadomości. Jednak na tym nie koniec. NASK szykuje dalsze usprawnienia, a przełom w tej kwestii ma nastąpić już jutro, czyli 16 kwietnia. Co się dokładnie zmieni?

Co zmieni się 16 kwietnia? Od tego dnia każdy nowy cyberatak z wykorzystaniem SMS-ów, który zostanie zgłoszony do CERT Polska (za pośrednictwem numeru 8080), będzie od razu blokowany przez specjalny wzorzec. Od jutra operatorzy będą mieli w tej kwestii bezwzględny obowiązek. Brak blokady szkodliwych wiadomości ze wzorców udostępnionych przez NASK będzie skutkować karą finansową.

Przestępcy często sięgają po nisko wiszące owoce, czyli metody pozwalające dotrzeć z oszustwem do wielu osób. Ustawa o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej ma sprawić, by te owoce były dużo trudniej osiągalne. Wzorce tworzymy na podstawie tego, co trafia do nas w zgłoszeniach, m.in. tych na numer 8080. Każda szkodliwa kampania to nowy wzorzec