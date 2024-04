Infinix Note 40 Pro ma (prawie) wszystko, czego potrzebujesz (test)

Do Polski trafił kolejny, średniopółkowy smartfon marki Infinix, model Note 40 Pro. Urządzenie świetnie się prezentuje, a do tego zostało wyposażone we wszystko, czego można oczekiwać po takim sprzęcie.

Infinix Note 40 Pro, który właśnie pojawił się na polskim rynku, to smartfon, który można nazwać niemal kompletnym. I mam tu na myśli nie tylko to, co siedzi w samym smartfonie, w tym na przykład przednią lampę błyskową czy główny aparat fotograficzny z optyczną stabilizacją obrazu, ale również bardzo bogate wyposażenie. A jak to wszystko sprawuje się w codziennym użytkowaniu? Tego się dowiesz z poniższej recenzji, do której przeczytania i komentowania zapraszam.

Najważniejsze cechy telefonu (X6850):

Plastikowa obudowa, szkło Corning Gorilla Glass,

Wymiary: 164,35 x 74,6 x 7,75 mm, masa: 190 g,

Odporność na pyły i wodę na poziomie IP54,

6,78-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 1080 x 2436 pikseli (393 ppi), 120 Hz, czujnik oświetlenia,

Radio FM, głośniki stereo dostrojone przez JBL,

Optyczny czytnik linii papilarnych pod wyświetlaczem,

Ośmiordzeniowy układ MediaTek Helio G99 Ultimate (2 x Cortex-A76 @2,2 GHz + 6 x Cortex-A55 @2,0 GHz), proces technologiczny 6 nm,

Grafika Mali-G57 MC2,

12 GB RAM-u (+ 12 GB pamięci wirtualnej), 256 GB pamięci masowej (227 GB dla użytkownika),

2 gniazdo na kartę nanoSIM,

Łączność LTE, Wi-Fi 5 802.11a/b/g/n/ac (2,4/5 GHz), Bluetooth 5.2, NFC, IR, GPS, cyfrowy kompas, USB-C 2.0, USB OTG,

Główny aparat 108 Mpix, obiektyw z przysłoną f/1.8, PDAF, optyczna stabilizacja obrazu (OIS), poczwórna lampa LED, filmy 1440p@30fps, 1080p@30/60fps; drugi aparat 2 Mpix, obiektyw z przysłoną f/2.4, zdjęcia makro; trzeci aparat 2 Mpix, obiektyw z przysłoną f/2.4, czujnik głębi,

Przedni aparat 32 Mpix, obiektyw z przysłoną f/2.2, filmy 2K@30fps, 1080p@30/60fps, podwójna lampa LED,

Niewymienny akumulator litowo-polimerowy o pojemności 5000 mAh, szybkie ładowanie przewodowe 70 W, szybkie ładowanie bezprzewodowe 20 W, bezprzewodowe ładowanie zwrotne,

Android 14 z interfejsem XOS 14.0.0 (test na oprogramowaniu X6850-H895DE-U-EU-240320V1894),

Cena: 1496 zł.

Zawartość pudełka

W czasach gdy producenci smartfonów coraz bardziej ograniczają zawartość zestawów sprzedażowych, Infinix wyróżnia się bogactwem dodatków. W zestawie, który otrzymałem, znalazłem:

ładowarkę USB o mocy 70 W,

przewód USB A-C,

igłę do wysuwania tacki na karty nanoSIM,

przewodowe słuchawki douszne (na USB-C),

etui na telefon z „pleckami” z ekoskóry,

szkło zabezpieczające na ekran,

magnetyczną ładowarka indukcyjna Infinix MagPad o mocy 15 W,

kilka naklejek,

kartę gwarancyjną,

krótką instrukcję obsługi smartfonu.



Wygląd zewnętrzny i ergonomia

Infinix Note 40 Pro to duży, ale jednocześnie zgrabny smartfon, który dzięki zaokrąglonym krawędziom bardzo dobrze leży w dłoni. Matowa powierzchnia tylnego panelu, pokrytego oryginalną teksturą, jest jednak dosyć śliska, ale za to nie zbiera odcisków palców czy innych zabrudzeń. Dzięki temu całość wygląda estetyczniej niż „palcujący się” przód urządzenia.

Głównym elementem z tyłu, który mocno się rzuca w oczy, jest ogromna „wyspa” fotograficzna z obiektywami trzech aparatów fotograficznych oraz lampą błyskową w formie pierścienia. Obszar wewnątrz pierścienia może zostać podświetlony, na przykład gdy nadejdzie połączenie lub wiadomość czy w czasie odtwarzania muzyki. Powierzchnia modułu fotograficznego ma metaliczny połysk, który pasuje do reszty designu.

Przód smartfonu to przede wszystkim wygięty na bokach ekran, w którym wycięto otwór na obiektyw aparatu do selfie. W jego pobliżu znalazł się też czujnik oświetlenia, a powyżej – szczelina wylotowa górnego głośnika oraz dwudiodowa lampa doświetlająca.

Dodatkowe wyloty górnego głośnika znajdują się na górnej powierzchni urządzenia, razem z otworem jednego z mikrofonów oraz nadajnikiem podczerwieni. Otwory wylotowe drugiego głośnika są skierowane w dół i znajdują się obok portu USB-C, otworu mikrofonu i wysuwanej tacki na dwie karty nanoSIM. Do kompletu należy jeszcze dodać przyciski na prawym boku (regulacja głośności i zasilanie).

Biometria

Smartfon marki Infinix oferuje podekranowy czytnik linii papilarnych oraz funkcję rozpoznawania twarzy. Jedno i drugie działa bardzo sprawnie, umożliwiając błyskawiczne odblokowanie urządzenia.

Wyświetlacz i jakość obrazu

Smartfon został wyposażony w wyświetlacz oferujący bardzo dobrą jakość obrazu. Przy zagęszczeniu punktów na poziomie 393 ppi, jest on ostry i pozbawiony poszarpanych krawędzi. Z kolei dzięki odświeżaniu na poziomie do 120 Hz możemy liczyć na płynny ruch na ekranie.



Panel zastosowany w modelu Note 40 Pro oferuje doskonały kontrast, a także świetnie wyglądające, żywe kolory, i to niezależnie od kąta patrzenia. Wykazują one również bardzo wysoką zgodność z oryginałem, o czym świadczą niskie wartości wskaźnika ΔE. Szczegóły w tabeli poniżej.

Styl kolorów Temperatura bieli Pokrycie Gamy Objętość Gamy Średnie ∆E (MAX) Jaskrawy kolor 7720 K 100% sRGB

93,3% AdobeRGB

99,8% DCI P3 172,3% sRGB

118,7% AdobeRGB

122,0% DCI P3 0,12 (0,98) Kolor oryginalny 7666 K 99,9% sRGB

86,0% AdobeRGB

99,0% DCI P3 150,7% sRGB

103,8% AdobeRGB

106,7% DCI P3 0,13 (0,94)





Zmierzone przeze mnie maksimum jasności ekranu sięgnęło prawie 580 nitów, zarówno przy regulacji ręcznej, jak i automatycznej. Wystarczyło jednak włączyć tryb wysokiej jasności, by maksimum w trybie automatycznym podskoczyło do ponad 1100 nitów. W słoneczne dni nie miałem więc większych problemów z odczytaniem zawartości ekranu.

Infinixa Note 40 Pro oferuje funkcję Ochrona przed podglądaniem. Możemy wskazać obszar ekranu, który ma być widoczny, podczas gdy pozostała część obrazu będzie przyciemniona w wybranym przez nas stopniu. Z kolei funkcja Zawsze na wyświetlaczu pokazuje na wygaszonym ekranie (po dotknięciu lub wzięciu telefonu do ręki) zegar, datę oraz powiadomienia.

Głośniki i jakość dźwięku

Infinix Note 40 Pro został wyposażony w głośniki stereo dostrojone przez inżynierów z firmy JBL. W przeciwieństwie do poprzednika, tu wszystko gra bardzo dobrze i czysto, a także głośno – zmierzone przeze mnie maksimum głośności w odległości 60 cm od głośników wyniosło 84,7 dB podczas słuchania muzyki z Tidala oraz aż 90,1 dB przy odtwarzaniu dzwonków telefonu. Maksimum dotyczy tonów bardzo wysokich, z którymi testowany smartfon również radzi sobie wyśmienicie.

Czy można zatem się do czegoś przyczepić? Do braku głębszych basów, co jest jednak normą w takich urządzeniach. Da się również zauważyć, że wbudowane głośniki nie grają równo – ten na dole jest zdecydowanie głośniejszy i odtwarza dźwięki w wyraźnie szerszym zakresie częstotliwości.

Jeśli chodzi o słuchawki, to możemy je podłączyć przez USB-C lub Bluetooth. W zastawie znajdziemy douszne słuchawki przewodowe, które grają zupełnie dobrze. No i można z ich pomocą usłyszeć również basy.



Interfejs systemowy i aplikacje

Infinix Note 40 Pro pracuje pod kontrolą XOS 14.0.0, bazującego na systemie Android 14. Interfejs systemowy świetnie wygląda i jest pełen żywych kolorów, które bardzo dobrze się prezentują na zastosowanym w urządzeniu wyświetlaczu. Podobnie jak w wielu wcześniejszych urządzeniach marki, widać tu wyraźnie inspirację iPhone’ami oraz systemem iOS.

Ciekawym dodatkiem jest Smart Panel, który można „wyciągnąć” z boku ekranu. Zawiera on skróty do wybranych aplikacji i funkcji, dzięki czemu są one łatwiej i szybciej dostępne. Więcej interesujących dodatków można znaleźć w ustawieniach w menu Funkcja specjalna. W tym miejscu możemy na przykład rozszerzyć RAM smartfonu o pamięć wirtualną (MemFusion) czy zalogować w wybranych aplikacjach na dwóch kontach jednocześnie (XClone).

Tu również znajdziemy ustawienia elementu Magig Ring, czyli paska otaczającego obiektyw przedniego aparatu, na którym mogą być wyświetlane różne przydatne informacje, na przykład o funkcji rozpoznawania twarzy czy ładowaniu akumulatora. Wygląd tego elementu również został zainspirowany rozwiązaniem znanym z najnowszych iPhone’ów.

Jeśli chodzi o aplikacje, to na start otrzymujemy ich całkiem sporo (szuflada z aplikacjami liczy ponad 40 pozycji), ale niektóre z nich możemy łatwo odinstalować. Ciekawymi dodatkami są tu między innymi sklep z aplikacjami Palm Store czy pozwalające zarządzać smartfonem narzędzie Phone Master.

Na koniec warto dodać, że Infinix Note 40 Pro to jeden ze smartfonów, w którym można zaplanować harmonogram włączania, wyłączania i restartu urządzenia. Znam osoby, dla których jest to bardzo ważna funkcja.

Łączność

Średniopółkowy smartfon marki Infinix, który jest tematem tej recenzji, nie obsługuje sieci 5G (wersja z 5G jest dostępna na przykład w Indiach), więc pozostaje nam korzystanie z LTE. To jednak działa bardzo sprawnie, podobnie jak Wi-Fi. Dzięki temu można nie tylko skorzystać z w miarę szybkiego połączenia z Internetem, ale również uzyskać wysoką jakość połączeń głosowych z wykorzystaniem technologii VoLTE czy WiFi Calling. Jedno i drugie działało bezproblemowo z kartą SIM sieci Orange.

Do dyspozycji mamy tu również Bluetooth, NFC, odbiornik nawigacji satelitarnej i kompas cyfrowy. Podczas testów wszystko to działało zgodnie z oczekiwaniami. Jest też dioda podczerwieni, z pomocą której smartfon może działać jako pilot zdalnego sterowania do innych sprzętów.

Aparaty fotograficzne

Fotograficzny arsenał smartfonu Infinix Note 40 Pro składa się z czterech aparatów. Główna jednostka z tyłu ma rozdzielczość 108 Mpix i z jej pomocą można robić również zdjęcia z bezstratnym powiększeniem 3X. Są tu również dwa aparaty o rozdzielczości 2 Mpix, z których jeden służy do robienia zdjęć z bardzo małej odległości (makro). Przedni aparat ma 32 Mpix i, jak przystało na produkt marki Infinix, towarzyszy mu dwudiodowa lampa doświetlająca.



Do robienia zdjęć i filmów służy aplikacja Aparat. To proste w obsłudze, ale równocześnie funkcjonalne narzędzie, w których najważniejsze opcje są dostępne wprost z ekranu głównego.

Jakość zdjęć i filmów

Jakość pracy głównego aparatu fotograficznego w smartfonie Infinix Note 40 Pro mocno zależy od warunków oświetleniowych. Gdy są optymalne, otrzymujemy zdjęcia o wysokiej jakości – szczegółowe, ostre i z żywymi, naturalnie wyglądającymi kolorami. Gdy światła jest mniej, zaczynają pojawiać się szumy. Powiększenie 3X też daje radę, choć nie zawsze wygląda jak bezstratne. Domyślnie zdjęcia mają rozdzielczość 12 Mpix.

A tak prezentują się te same ujęcia w rozdzielczości 108 Mpix.

Zdjęcia nocne wypadają różnie, w zależności od fotografowanej sceny. Szumy są jeszcze bardziej widoczne, ale nie zawsze mają całkowicie destrukcyjny wpływ na efekt końcowy.

Maksymalne powiększenie, oferowane przez aparat w testowanym smartfonie, to 10X. Lepiej go unikać, ponieważ to samo uzyskamy przez wycięcie z większego zdjęcia interesującego nas fragmentu. Możemy potem użyć lepszego programu do zmiany rozdzielczości niż oprogramowanie Infinixa.

Bardzo dobrze wypadają zdjęcia makro, o ile trafimy z ostrością (brak autofocusu).

Pozytywnie zaskakuje również przedni aparat, z którego wychodzą dobre jakościowo autoportrety. W dedykowanym do tego trybie portretowym możemy zastosować kilka filtrów, a także zmienić stopień rozmycia tła – dwa ostatnie zdjęcia w galerii poniżej to efekt działania skrajnych ustawień w tym zakresie.

Podobnie jak poprzednik, Infinix Note 40 Pro nagrywa filmy w maksymalnej rozdzielczości 2K, co mu wychodzi bardzo dobrze. Widać jednak, że optyczna stabilizacja obrazu nie zawsze sobie tu radzi, a dodatkową cyfrową możemy włączyć tylko dla filmów 1080p@30fps i 720p@30fps.

Wydajność

Infinix Note 40 Pro działa płynnie i bez zacięć. Dba o to napędzający wszystko układ MediaTek Helio G99 Ultra oraz 12 GB RAM-u, który można rozszerzyć do 24 GB za pomocą pamięci wirtualnej. Z kolei zastosowany przez producenta system chłodzenia podzespołów sprawia, że temperatura urządzenia jest trzymana w ryzach. Podczas testów wydajnościowych obudowa smartfonu osiągnęła w najcieplejszym miejscu zaledwie 34,5°C. A o throttlingu możemy zupełnie zapomnieć.

Wydajność ogólna Antutu 10 Geekbench 6 AI Benchmark Jeden rdzeń Wszystkie rdzenie Infinix Note 30 Pro 415005 732 2014 56,0 Infinix Note 40 Pro 426707 741 2024 73,6 Motorola Edge 40 Neo 526405 1049 2544 185 Motorola Moto G84 5G 450220 906 2031 73,1 Samsung Galaxy A34 5G 566496 - 2165 125 Sony Xperia 10 V 345193 905 2094 44 Tecno Spark 20 Pro+ 421219 743 2031 73 Ulefone Armor 21 414303 724 2014 68,7 Ulefone Armor 24 386016 688 1896 64 Ulefone Power Armor 19T 403819 732 2035 69,9

Wydajność w grach 3D Mark GFXBench offscreen Maksymalna temperatura obudowy [°C] Wild Life Extreme Wild Life Extreme Stress Test Aztec Ruins Vulkan High Tier (1440p Offscreen) Car Chase (1080p Offscreen) Infinix Note 30 Pro 351 99,40% 357,5 910,7 30,9 Infinix Note 40 Pro 381 99,20% 386,8 984,2 34,5 Motorola Edge 40 Neo 699 99,20% 812,6 1551 49,8 Motorola Moto G84 5G 358 99,20% 521 1145 37 Samsung Galaxy A34 5G 641 99,50% 662 1568 42 Sony Xperia 10 V 361 98,90% 523,9 1150 35,4 Tecno Spark 20 Pro+ 351 98,90% 357 907 32,3 Ulefone Armor 21 344 99,40% 349,2 899 35 Ulefone Armor 24 326 99,10% 328 785,7 36 Ulefone Power Armor 19T 336 99,40% 349 902 45



Do przechowywania danych smartfon marki Infinix oferuje około 227 GB miejsca i, w przeciwieństwie do poprzednika, nie możemy tego rozszerzyć za pomocą karty pamięci.



Zasilanie

Testowany smartfon marki Infinix jest zasilany akumulatorem o pojemności 5000 mAh. Powinno to wystarczyć na niemal 6 godzin grania lub 12 i pół godziny oglądania filmów (patrz tabela poniżej) – przy założeniu, że jasność ekranu będzie ustawiona na 300 nitów.

Wytrzymałość akumulatora Akumulator (mAh) Wyświetlacz Czas pracy (minuty) Przekątna (cale) Rozdzielczość (piksele) Odświeżanie (Hz) Honor Magic6 Pro 5600 6,8" 1280 x 2800 120 1345 Infinix Note 40 Pro 5000 6,78" 1080 x 2436 120 747 Motorola Moto G24 Power 6000 6,56" 720 x 1612 90 895 Nothing Phone (2a) 5000 6,7" 1080 x 2412 120 706 Xiaomi 14 4610 6,36" 1200 x 2670 120 934 Xiaomi Poco X6 Pro 5G 5000 6,67" 1220 x 2712 120 876



Testując smartfon dość intensywnie, sięgałem po ładowarkę niemal codziennie, jednak czas pracy można bez większych wyrzeczeń wydłużyć do dwóch dni. Jeśli się postaramy, to i kilka dni z dala od ładowarki jest możliwe.

Infinix Note 40 Pro jest sprzedawany z ładowarką sieciową o mocy 70 W. Pozwala ona naładować akumulator od 0 do 100% w niecałe 45 minut. Baterię można również naładować bezprzewodowo, a zgromadzoną w niej energię udostępnić innych urządzeniom.

Podsumowanie

Infinix Note 40 Pro to kolejny smartfon tej marki, który wywarł na mnie bardzo pozytywne wrażenie. Urządzenie podoba mi się wizualnie, a po założeniu dołączonego do zestawu etui wygląda rewelacyjnie. Chętnie taką „obudowę” założyłbym na swojego Samsunga Galaxy S24 Ultra.

Urządzenie oferuje cały szereg przydatnych rozwiązań technicznych, których ciężko szukać u konkurencji. To choćby przednia lampa doświetlająca, czy charakterystyczne raczej dla droższych urządzeń (a i to nie wszystkich) ładowanie bezprzewodowe. Również wydajność i płynność działania stoją tu na bardzo przyzwoitym poziomie. Do zalet można zaliczyć oczywiście również świetną jakość obrazu oraz wysoką jakość dźwięku.

Na pochwałę zasługuje także bogaty zestaw sprzedażowy, w którym znajdziemy między innymi hartowane szkło na ekran czy całkiem niezłe słuchawki. Z kolei w promocji na start za 1 zł możemy dokupić magnetyczną ładowarkę bezprzewodową, która świetnie współgra z etui wykonanym z ekoskóry.

Wady oczywiście również tu są. Na przykład brak 5G. Co prawda dotyczy to nie tylko Polski, lecz na przykład w Indiach dostępny jest Infinix Note 40 Pro 5G, napędzany tym samym procesorem, co droższy i lepiej wyposażony Infinix Note 40 Pro+ 5G.

Infinix Note 40 Pro kosztuje w Polsce 1496 zł. Biorąc pod uwagę to, co ten smartfon oferuje, cena jest w pełni akceptowalna. Szczególnie w połączeniu z ładowarką indukcyjną w promocyjnej cenie.

Ocena końcowa: 8,5/10



Wady:

Brak 5G, a także gniazda Jack 3,5 mm i slotu na karty pamięci,

Czasem brakuje szerszego kąta w aparacie,

Optyczna stabilizacja obrazu nie zawsze jest efektywna, a dodatkowa stabilizacja cyfrowa działa tylko przy niższych jakościach nagrań.

Zalety:

Atrakcyjny i oryginalny wygląd, wysoka jakość wykonania,

Bardzo bogaty zestaw sprzedażowy,

Sprawne działanie biometrii,

Świetna jakość obrazu,

Wysoka jakość dźwięku z głośników stereo,

Funkcjonalny i ładny interfejs systemowy, użyteczne funkcje dodatkowe,

Dobra jakość zdjęć w dobrych warunkach oświetleniowych,

Przednia lampa błyskowa,

Wysoka kultura pracy,

Przyzwoity czas pracy na baterii,

Ładowanie bezprzewodowe (w obie strony).

Galeria zdjęć telefonu

