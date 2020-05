Mulan może pominąć kina i pojawić się od razu na VOD

Nadchodząca aktorska wersja Mulan może całkowicie ominąć kina i od razu pojawić się jako VOD. Disney wciąż nie podjął decyzji, ale jest to coraz bardziej prawdopodobne.

Mulan to jedna z najpopularniejszych bajek Disneya, nic dziwnego, że wytwórnia wiąże z filmem naprawdę duże nadzieje. Pierwotnie film miał pojawić się w kinach w czerwcu, jednak epidemia koronawirusa (a najwięcej ofiar jest teraz w USA) sprawiła, że kinowy debiut został przełożony na drugą połowę lipca. Nie wiadomo jednak czy i te plany nie będą musiały się zmienić. Rynek amerykański jest kluczowy, a o ile kina będą się otwierały od końca czerwca, to wcale nie oznacza, ze ludzie nie będą się bali do nich chodzić.

Sale w największych amerykańskich miastach mogą być z kolei zamknięte aż do połowy sierpnia. W takiej sytuacji Disney rozważa ominięcie debiutu kinowego i debiut jako Premium Video On Demand (PVOD). Na początku września tytuł miałby się z kolei znaleźć w bibliotece serwisu Disney+.

Źródło tekstu: comicbookmovie