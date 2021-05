Netflix: jaki film na weekend? 7-9 maja 2021

Film na weekend? Nowy serial? Netflix ma dla Was w tym tygodniu ekscytujące nowości. Zobaczcie co warto obejrzeć.

Kariera na scenie tylko pozornie jest lekka i przyjemna. Przekonuje się o tym ciągle Selena, która jest główną bohaterką serialu o tym samym tytule. W drugiej części serialu jej kariera nabiera tempa, jednak ona sama musi odkryć jak jednocześnie pozostać w zgodzie ze sobą, zadbać o swoją rodzinę i poradzić sobie w interesach. Serial pojawił się w serwisie 4 maja.

Dziedzictwo Jowisza to z kolei propozycja dla fanów superbohaterów. Szczególnie licznych w USA. Serial opowiada o tym jak pierwsze pokolenie bohaterów postanawia przekazać pałeczkę swoim dzieciom. Zmiana nie jest jednak łatwa dla żadnej ze stron. Jedni muszą żyć w cieniu drugich, a stare zasady niekoniecznie odpowiadają młodym. Serial zadebiutował na platformie właśnie dzisiaj.

W niedzielę zadebiutuje kolejny koreański serial. Tym razem będzie on jednak naprawdę wyjątkowy. Ile znacie koreańskich seriali o... włoskiej mafii? Głównym bohaterem serialu Vincenzo jest Koreańczyk, który jako dziecko został adoptowany przez Dona włoskiej mafii jako Vincenzo Cassano został w końcu jego Consigliere. Niestety po śmierci przybranego ojca musiał uciec do Seulu. Teraz Vincenzo planuje zemstę. K-drama jest dziewiątym najlepiej ocenianym serialem w historii koreańskich produkcji.

Czy w tym zalewie seriali jest chociaż jeden film? Tak, godny polecenia jest chiński film Super Me​​​​​​. Oficjalnie zadebiutuje on już w niedzielę. Opowiada on o niezbyt popularnym scenarzyście, który odkrywa, że może przenosić do rzeczywistości przedmioty że snów. Niestety, to niestandardowe zajęcie w końcu pakuje go w kłopoty.

