Netflix: jaki film na weekend? 1-2 maja 2021

Film na weekend? Nowy serial? Netflix ma dla Was w tym tygodniu ekscytujące nowości. Zobaczcie co warto obejrzeć.

Pierwszy serial będzie dość wyjątkowy. Opowiada bowiem on o agencji, która zajmuje się karierą... zwierząt. Zwierzaki-celebryci opowiadają o zwierzętach, które są internetowymi influencerami. Te rozpieszczone zwierzęta zarabiają duże pieniądze i są bardzo sławne. Nawet jeśli nie są one do końca tego świadome. Serial zadebiutował w serwisie wczoraj.

Druga propozycja to hiszpański serial Niewinny. Produkcja powstała na podstawie powieści Harlana Cobena. Głównym bohaterem jest Mateo, który lata temu chciał przerwać bójkę. Niestety wszystko skończyło się tragicznie, a sam mężczyzna został zabójcą. Kiedy wreszcie wszystko wróciło do normy... jeden telefon zmienia wszystko. Serial ma osiem odcinków i pojawił się na platformie również wczoraj.

Trzeci tytuł na naszej najnowszej liście jest natomiast z Meksyku. To drugi sezon serialu Partacze. Główny bohater to niezbyt pojętny iluzjonista, któremu na początku pierwszego sezonu udała się sztuczka życia. Mianowicie podczas policyjnego nalotu sprawił, że mafiozo po prostu... rozpłynął się w powietrzu. Choćby nie wiadomo jak próbował, to nie umie go przywrócić. Teraz nasz bohater dalej ucieka. Przed policją, przed mafią... Tym razem jednak da on radę. Wierzymy w to. Do debiutu też doszło wczoraj.

Mamy też w zestawieniu polecanych produkcji film Co widać i słychać. Filmy grozy doskonale nas nauczyły, że jedną z najbardziej niebezpiecznych czynności w życiu jest przeprowadzka do domu jednorodzinnego. Tym razem przekona się o tym główna bohaterka grana przez Amandę Seyfried. Zorientuje się ona bowiem, że mroczne sekrety ma nie tylko dom, ale i jej nowy mąż. Film zadebiutował na Netfliksie w czwartek.

