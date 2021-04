Netflix: Jaki film na weekend? 24-25 kwietnia 2021

Film na weekend? Nowy serial? Netflix ma dla Was w tym tygodniu ekscytujące nowości. Zobaczcie co warto obejrzeć.

Serial Cień i Kość zadebiutował w serwisie Netflix wczoraj. Powstał on na bazie powieści Leigh Bardugo i opowiada o Alinie, która jest szeregowym żołnierzem i kartografem. Dziewczyna odkrywa w sobie jednak nadprzyrodzone moce, które mogą być kluczem do wyzwolenia jej kraju. Na jej drodze staną jednak mroczne siły. Cale uniwersum jest mocno inspirowane Rosją - od nazwisk do strojów. Polecamy zatem wszystkim fanom fantasy i wschodnich klimatów.

W środę z kolei pojawił się serial o obdarzonym supermocą nastolatku z biednej dzielnicy. Umie on stawać się niewidzialny, ale bardziej od bronienia własnej dzielnicy przed tajemniczym zagrożeniem wolałby spełniać swoje marzenia. Czasami ciężko pogodzić obie te sprawy. A to właśnie o tym opowiada Zero.

W piątek pojawił się na platformie zeszłoroczny meksykański film Powiedz kiedy. To pogodna komedia, która opowiada o pracoholiku Willu. Nasz bohater postanawia jednak wypełnić ostatnią wolę swojego dziadka i rusza odwiedzić najbardziej znane atrakcje Meksyku. Przy okazji odnajdzie on miłość. Opłaca się słuchać dziadków.

Nie zabrakło też propozycji dla dzieci.Izzy w świecie koali: Sezon 2 opowiada o jedenastoletniej dziewczynce i jej mamie, która jest jedynym w okolicy weterynarzem. Razem zajmują się koalami i przygotowują je do powrotu do dziczy. Szczególnie dużo pracy przy ratowaniu zwierząt miały one przy okazji niedawnych pożarów.

Zobacz: Netflix: Jaki film na weekend? 17-18 kwietnia 2021

Zobacz: Netflix: Jaki film na weekend? 10 - 11 kwietnia 2021