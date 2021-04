Netflix: Jaki film na weekend? 10 - 11 kwietnia 2021

Film na weekend? Nowy serial? Netflix ma dla Was w tym tygodniu ekscytujące nowości. Zobaczcie co warto obejrzeć.

W środę siódmego kwietnia oficjalnie zadebiutował szwedzki serial Szybki cash. To opowieść o ludziach, którzy są gotowi zaryzykować naprawdę dużo w desperackiej pogoni za bogactwem. Samotna matka, zbuntowany nastolatek i czarujący gangster tak naprawdę nie różnią się bowiem za bardzo. Serial opowiada historię dziejącą się po upływie 10 lat od serii filmów o tej samej nazwie.

Tego samego dnia Netflix zabrał pierwszych widzów na wycieczkę do Indii. Serial Wielki dzień: Kolekcja 2 opowiada bowiem o sześciu wystawnych indyjskich weselach, gdzie tradycja miesza się ze współczesnością w niewyobrażalnych wręcz rozmiarach. Wszystko to w Indiach, które są krajem słynących z nierówności i kast społecznych.

Wczoraj pojawił się z kolei koreański thriller Noc w raju. K-dramy na Netfliksie to głównie komedie romantyczne, a wyspa Czedżu słynie w Korei jako najbardziej klasyczny cel wakacyjnych wycieczek. Tym razem dostaniemy jednak krwawy i brutalny film dziejący się właśnie na tej wyspie. Głównym bohaterem będzie mężczyzna próbujący uciec przed dawnym przestępczym życiem. Spotyka on tam kobietę, która mierzy się z własnymi demonami.

W czwartek w serwisie Netflis pojawiło się natomiast anime o polskim tytule Yakuza w fartuszku. Kodeks perfekcyjnego pana domu. Po japońsku nosi ono o wiele krótszą nazwę Gokushufudou. To historia yakuzy, którego lękali się dosłownie wszyscy - był on w stanie sam pokonać wrogi gang. Teraz jednak odnajduje się jako... dbający o dom wierny mąż. Nie znaczy to jednak, że to koniec bitew w jego życiu. Promocje w supermarkecie czy gotowanie potrafią być równie wymagającymi rywalami.

