Netflix: jaki film na weekend? 3 - 4 kwietnia 2021

Film na weekend? Nowy serial? Netflix ma dla Was w tym tygodniu ekscytujące nowości. Zobaczcie co warto obejrzeć.

Charles Sobhraj to jeden z najbardziej znanych seryjnych morderców w XX wieku. Działał on na obszarze Azji Południowo-Wschodniej, a jego ofiarami padło kilkunastu turystów. Przy okazji był też dużym celebrytą, który zrobił prawdziwy biznes na swojej morderczej przeszłości. Drugiego kwietnia na platformie Netflix pojawił się serial Wąż opowiadający jego historię. Propozycja dla tych, którzy lubią śledzić dzieje znanych psychopatów.

Wczoraj pojawił się tez francuski film Madame Claude. To kolejna produkcja oparta na prawdziwej historii. Tytułowa bohaterka to znana francuska sutenerka, której pracownice dawały jej duży wpływ zarówno w świecie polityki, jak i zbrodni. Do grona klientów miał należeć nawet jeden z prezydentów USA. Kobieta nie zdawała sobie jednak sprawy z tego, jak bliski jest koniec jej imperium.

Komedia romantyczna to ten gatunek, na jaki popyt będzie chyba zawsze. Nie zaskakuje zatem, że wczoraj w serwisie Netflix pojawiła się kolejna. Tym razem pozostajemy jednak w Europie, bowiem następna propozycja jest prosto z Holandii. Film Po prostu powiedz TAK opowiada o romantyczce Lotte, której samolubna siostra właśnie się zaręczyła. Perspektywa bajkowego ślubu samej Lotte jednocześnie bardzo się oddaliła...

Pierwszego kwietnia na platformie pojawił się z kolei dokument Magiczne Andy: Sezon 2. Pasmo górskie Andów przecina siedem krajów i ciągnie się wzdłuż całej Ameryki Południowej. Nie zaskakuje zatem, że wzdłuż nich zobaczymy bardzo różne krajobrazy i różnorakie kultury, które łączą góry i jednoczący różne narody język hiszpański.

