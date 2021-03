Netflix: Jaki film na weekend? 20 - 21 marca 2021

Film na weekend? Nowy serial? Netflix ma dla Was w tym tygodniu ekscytujące nowości. Zobaczcie co warto obejrzeć.

Wczoraj w serwisie pojawił się meksykański film Bez dzieci. Ten kuszący dla niektórych, a straszny dla inny tytuł nie ma jednak nic wspólnego z poradami wychowawczymi. To raczej komedia romantyczna z nutką familijną. Główny bohater ma bowiem dość specyficzny problem. Mianowicie jego ukochana nie znosi dzieci, a on sam ma akurat dziewięcioletnią córkę. Dziewczynka wpada wtedy na genialny w swojej prostocie plan. Wystarczy, że będą udawali rodzeństwo.

W poniedziałek oficjalnie pojawił się serial Zaginione królestwo piratów. To serial połączony z dokumentem historycznym, gdzie wszystko ubarwiane jest prezentowaniem opowiadanej historii dzięki bardzo rozbudowanym wstawkom. Twórcy dbają tym samym zarówno o aspekt rozrywkowy, jak i edukacyjny. W tym serialu można prześledzić prawdziwe dzieje próby założenia przez piratów państwa.

W podobnym klimacie osadzony jest serial Podejrzany: Sprawa Bernarda Wesphaela, który oficjalnie zadebiutował w środę. Tutaj prześledzić można historię bardzo skomplikowanego śledztwa dotyczącego jednego z największych belgijskich skandali. Minister Wesphael został oskarżony o morderstwo swojej żony. Jak się jednak okazało w trakcie śledztwa - eksperci przeczyli sobie nawzajem, a kolejne dowody i poszlaki wcale nie przybliżały do celu.

W czwartek oficjalnie pojawił się drugi sezon anime B: The Beginning. Kolejna seria ma tytuł Sukcesja i opisuje kolejne losy detektywa Keitha. Nasz główny bohater zostanie porwany, natomiast w życiu Koku pojawi się ktoś od dawna niewidziany. Oczywiście sam Zabójca B (od którego wszystko się zaczęło) pojawi się ponownie. B: The Beginning było jednym z lepiej ocenianych anime stworzonych od razu przez Netfliksa. Wypada mieć nadzieję, że drugi sezon to powtórzy.

