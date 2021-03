Netflix: Jaki film na weekend? 6-7 marca 2021

Film na weekend? Nowy serial? Netflix ma dla Was w tym tygodniu ekscytujące nowości. Zobaczcie co warto obejrzeć.

Nowy Wspaniały Świat to jedna z najbardziej znanych antyutopii. Aldous Huxley obawiał się tego, że ludzie staną się niewolnikami przyjemności i prędzej czy później właściwie sami wyrzekną się wolności. Dzięki temu koszmar byłby o wiele bardziej wyrafinowany niż świat np. George'a Orwella. Pierwszego marca pojawiła się serialowa adaptacja powieści na Netfliksie. Historia osadzona jest w Nowym Londynie, gdzie przybysz z daleka sprawia, że w serca mieszkańców wkradają się wątpliwości.

Wczoraj w serwisie pojawiła się natomiast filmowa propozycja dla fanów europejskiego kina. Sentinelle opowiada o świetnie wyszkolonej francuskiej żołnierz, która rusza za człowiekiem, który skrzywdził jej siostrę. Może ona jednak liczyć tylko na swoje umiejętności. To thriller, który nie skąpi akcji. Doskonały tytuł dla fanów kina zemsty oraz filmów akcji.

W środę z kolei pojawiła się produkcja Morderstwo wśród mormonów. To film dokumentalny, który przedstawia pewną nieprawdopodobną, ale prawdziwą historię. Pewien przebiegły oszust planuje zagrać o naprawdę dużą stawkę. W wyniku jego działań dochodzi jednak do rozlewu krwi i zagrożenia dla fundamentów mormońskiej wiary.

Na Netfliksie znajdziemy dużo anime, jednak nie wszystkie serie są tam japońskie. Znajdziemy też chińskie, amerykańskie, a nawet hiszpańskie. Pacific Rim: The Black to amerykańska produkcja, która zadebiutowała przedwczoraj. Opowiada ona o rodzeństwie próbującym odnaleźć rodziców i uciec z Australii, a raczej z ziem, które kiedyś Australią były. Wszystko to za sterami Jaegera.

