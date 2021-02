Netflix: Jaki film na weekend? 27-28 lutego 2021

Film na weekend? Nowy serial? Netflix ma dla Was w tym tygodniu ekscytujące nowości. Zobaczcie co warto obejrzeć.

Pierwszym polecanym przez nas filmem, który pojawił się w mijającym tygodniu jest hiszpańska czarna komedia Zakochany do szaleństwa. Główny bohater to Adri, który chce spotkać ponownie tajemniczą kobietę, z którą spędził noc. Pojawia się jednak pewien problem - przebywa ona bowiem w zakładzie psychiatrycznym. Co należy zrobić w takiej sytuacji? Trzeba trafić do tego samego ośrodka. Nadzwyczajne sytuacje wymagają nadzwyczajnych środków. Film oficjalnie zadebiutował w serwisie wczoraj.

Kolejna z propozycji przypadnie do gustu wszystkim fanom koreańskich seriali. Lovestruck in the City opowiada o architekcie, który podczas urlopu spotkał naprawdę oryginalną kobietę. Spędził z nią niezapomniany czas, razem z piosenkami w furgonetce czy oglądaniem fajerwerków. Okazała się też być dość wyzwolona. Teraz nasz bohater szuka jej na ulicach Seulu. W mieście tej wielkości nie będzie to zbyt łatwe zadanie. Serial oficjalnie zadebiutował na Netfliksie we wtorek.

Netflix naprawdę rozpieszcza ostatnio fanów azjatyckich produkcji. Dzisiaj oficjalnie pojawia się bowiem także inna koreańska produkcja. Jest to serial A Love So Beautiful. Opowiada on o relacji głównej bohaterki z sąsiadem, która zmienia się bardzo mocno wraz z wejściem w dorosłość. To kolejna pozycja, która ucieszy fanów romansów i komedii. Mimo to będziemy pamiętać, że miłość nie zawsze ma słodki smak.

Bardzo rzadko zdarza się, by anime w serwisie Netflix pojawiało się wtedy, kiedy w Japonii. Zwykle takie tytuły pojawiają się z naprawdę dużym opóźnieniem. Tym razem jednak 25 lutego (czyli w czwartek) pojawił się serial High-Rise Invasion. To ekranizacja mangi opowiadającej o nastoletniej Yuri, która widzi jak tajemnicza postać w masce zabija kogoś dosłownie przecinając go na pół. Wtedy świat Yuri się zmienia - może walczyć albo zginąć. Wszystko w świecie wieżowców.

