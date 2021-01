Najlepsze komedie na Netflix - edycja 2021

Dni wreszcie stają się coraz dłuższe, polepsza się nastrój... a bardzo chętnie w tej sztuce pomoże też TELEPOLIS.PL. Przybywamy z naszą trzecią częścią najlepszych komedii w serwisie Netflix. Jak zwykle na liście pojawiły się tylko naprawdę godne polecenia tytuły.

Naszą okładkową propozycją jest francuski film Wspinaczka (L'Ascension). Głównym bohaterem jest Samy, który jest Francuzem pochodzenia senegalskiego. Jest bezrobotny, ale bardzo stara się wyjść na prostą. Zakochuje się w pracownicy supermarketu, jednak ta obawia się, że chłopak chce się nią tylko zabawić. Samy deklaruje wtedy, że z miłości wejdzie na Mount Everest, ale dziewczyna uznaje to za żart. Zakochany chłopak jednak naprawdę zbiera na lot do Nepalu. Jednocześnie całe przedmieścia dowiadują się o jego wyprawie i staje się on lokalnym celebrytą. No cóż, teraz nie ma wyjścia. Trzeba wejść. W końcu matka dała mu cukierki na drogę. A potem trzeba wrócić do krainy betonu i bezrobocia.

Drugim filmem w naszym najnowszym zestawieniu jest sensacyjna komedia familijna o tytule Nocna przygoda. Każdy Polak wie, że świąteczna tradycja to karp, choinka, barszcz, pasterka i Kevin sam w domu. Święta już minęły, ale nie znaczy to, że nie można zobaczyć komedii z dzieckiem o imieniu Kevin w roli głównej. Nocna przygoda (The Sleepover) opowiada o rodzeństwie, które dowiaduje się, że ich rodzice to profesjonalni złodzieje objęci programem ochrony świadków. Niestety, zostają oni porwani. Co w takim razie zrobi Kevin i jego siostra? Oczywiście ruszy im na pomoc z całym arsenałem. Kevinowie mają to we krwi.

Mamy też swoją propozycję dla fanów anime. One-Punch Man to kolejna komedia sensacyjna na naszej liście. To historia ogolonego na łyso bohatera imieniem Saitama, który jak sama nazwa mówi... pokonuje wszystkich jednym ciosem. Biedaczysko zmaga się z tego powodu z wszechogarniajacą nudą i depresją. Nie może bowiem czerpać radości z walki ze złem, bo wygrywa zawsze w kilka sekund. W końcu staje się mentorem półcyborga Genosa, który jest wpatrzony w swojego mistrza jak w obrazek. Na polskim Netfliksie obecnie dostępny jest pierwszy (z dwóch) sezonów serialu.