Najlepsze seriale i filmy akcji na Netflix - listopad 2020

Nasi pradziadkowie i jeszcze ich przodkowie brali udział w wojnach, a życiorys wielu z nich mógłby spokojnie posłużyć jako scenariusz filmowy. O ile bardzo dobrze żyje nam się w naszych ciepłych mieszkaniach i raczej byśmy się z nimi nie zamienili, to kto nie lubi czasem obejrzeć filmu akcji, gdzie ciągle trzymamy kciuki by bohater widowiskowo pokonał swoich wrogów? Zestawienie seriali i filmów akcji to najnowsza kolekcja zebrana przez TELEPOLIS.PL

Pierwszą propozycją w naszym zestawieniu jest Snowpiercer. To tegoroczny serial, który powstał na podstawie popularnego francuskiego komiksu Le Transperceinage. Siedem lat temu powstał też koreański film o takim samym tytule jak serial. To opowieść o przyszłości, gdzie cała ziemia skuta jest lodem. Resztka ludzkości schroniła się w pociągu o nazwie Snowpiercer, który mknie raz po raz okrążając ziemię. W środku panuje jednak ścisły podział na klasy - od elity znajdującej się w pierwszej klasie, po biedotę na samym końcu pociągu. Pierwszy sezon opowiada o tarciach na pokładzie pociągu i o walce o przetrwanie. Oczywiście nie brakuje akcji, walki o przetrwanie i zwrotów akcji. Drugi sezon już został zapowiedziany.

Widzom, którzy wolą jednak oglądać filmy niż seriale polecamy Igrzyska Śmierci. Pierwsza część szturmem zdobyła kina i wzbudziła zainteresowanie serią książek o tym samym tytule. Będziemy kibicować Katniss Everdeen, która na ochotnika idzie do walki w stylu Battle Royale. Każdy dystrykt wystawia bowiem dwoje reprezentantów, którzy będą walczyć na śmierć i życie do momentu, w którym na arenie nie pozostanie tylko jeden z nich. To wszystko w atmosferze dyktatury Kapitolu, który co roku zmusza pokonane dystrykty do udziału w tym rytuale. Czy naszej bohaterce uda się wygrać i wrócić do czekającej na nią młodszej siostry (która pierwotnie była wylosowana za Katniss)?

Drugim serialem, który znalazł się w najnowszym zestawieniu jest anime Angel Beats!. Tym razem proponujemy serial, który dzieje się w zaświatach. A konkretnie w szkole będącej w zaświatach. Trafiła tam młodzież, która nie jest jeszcze gotowa, by pójść dalej. Nasz bohater to Yuzuru, który spotyka tam grupę buntowników walczącą o to, by nie zniknąć i nie pójść w dalszą drogę. Na ich drodze stoi niebezpieczna Kanade Tachibana, która jest znana jako anioł. Anime zaczyna się jako komedia sensacyjna, później jednak miejsce komedii zajmuje powoli dramat, a końcówka... cóż, przygotujcie paczkę chusteczek. Zwrotów akcji jest mnóstwo. Walki również nie brakuje, a śmierci... aż za dużo.

Ostatni skok w historii USA to film, który polecamy wszystkim fanom filmów i seriali o napadach na bank. Nowe życie w gatunek tchnął hiszpański serial Dom z papieru. Tym razem jednak akcja przenosi się do USA, gdzie rząd ma plan, który raz na zawsze pozbędzie się zbrodni z terenów państwa. Już za kilka dni każdy obywatel odbierze w swoim umyśle sygnał, który odbierze mu jakiekolwiek myśli i chęci do popełniania przestępstw. W takiej sytuacji grupa naszych bohaterów szykuje tytułowy ostatni skok w historii USA. Jak kończyć - to z przytupem. Film pojawił się w serwisie w tym roku.