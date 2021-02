Netflix: Jaki film na weekend? 20-21 lutego 2021

Film na weekend? Nowy serial? Netflix ma dla Was w tym tygodniu ekscytujące nowości. Zobaczcie co warto obejrzeć.

W środę oficjalnie zadebiutował miniserial Co kryją jej oczy. To sześcioodcinkowa adaptacja książki o tym samym tytule. To mieszanka thrillera i serialu psychologicznego. Nie zabraknie wątku trójkąta miłosnego. Główna bohaterka wplącze się w romans z psychiatrą i jednocześnie zaprzyjaźni się z jego żoną. Wszystko dookoła będzie jednak nabierać coraz mniej wesołych barw. Szczególnie tajemnicza jest żona mężczyzny.

Jak będzie wyglądał świat po globalnej katastrofie? Będąca ostoją stabilności Europa podzieli się na niezliczone niewielkie państewka, w których rządzić będą współczesne odpowiedniki plemion. Konkurencja między nimi będzie zażarta, a litości - brak. Kontynent nie będzie już przypominał bezpiecznego miejsca, jakim jest teraz. No, chyba że trójka głównych bohaterów coś zmieni... Serial Plemiona Europy również zadebiutował w serwisie w środę. Czy uda się ocalić Europę?

Kiedyś ktoś pytał w komentarzach, kiedy będziemy publikować przepisy kulinarne. Niestety to jeszcze nie jest ten dzień, ale program Pożeracz mięsa: Sezon 9: Część 2 z pewnością sprawi, że wszelkim mięsożercom (takim jak autor tego tekstu) pocieknie ślinka. Steve będzie bowiem polował na dziczyznę: mulaki, kaczki, dzikie indyki, niedźwiedzie i łosie. Program również pojawił się w środę. Nasz bohater żyje by polować i poluje by żyć.

A jest coś, co zadebiutowało w inny dzień? Oczywiście, godny polecenia jest na przykład film Classmates Minus. Są to cztery przeplatające się historie kolegów ze szkoły średniej. Teraz jednak są już w średnim wieku. Niestety, ale nie jest to życie usłane różami. Szczególnie, kiedy młodość już uciekła, a zamiast kręcić filmy.... robisz reklamy podejrzanych specyfików. To produkcja dla fanów seriali azjatyckich. Tym razem do dyspozycji mamy tytuł z Tajwanu.

