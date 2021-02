Top 10: Filmy romantyczne na Netflix

Połowa lutego to dokładnie ten czas, w którym wszystko dookoła przypomina nam o miłości. Tym razem mamy do czynienia z naprawdę mroźną zimą, dlatego TELEPOLIS.PL postara się rozgrzać serca wszystkich swoich czytelników. Prezentujemy najlepsze filmy i seriale romantyczne w serwisie Netflix.

Wysoka dziewczyna

Jak powinna wyglądać dziewczyna? Ile osób, tyle gustów, ale zdecydowana większość przedstawicieli obu płci powie, że to chłopak powinien być wyższy. W filmie Wysoka dziewczyna (Tall Girl) prześledzimy miłosne losy bardzo wysokiej licealistki, która ma z tego powodu kompleksy równie duże jak jej wzrost. Po prostu nie czuje się ona ani trochę kobieco. Jej najlepszym przyjacielem jest z kolei wyraźnie niższy chłopak. Do wszystkich jednak uśmiecha się szczęście. Będziemy tego świadkami oglądając tę właśnie ciepłą komedię romantyczną. To właśnie ta produkcja została tym razem naszą okładkową propozycją.

Toradora!

Romanse stanowią dużą część produkcji w świecie japońskiej animacji. Netflix nie ma może zbyt wielu anime (i zadziwiająco mało romansów), ale nie znaczy to, że nie ma w czym wybierać. Jednym z najbardziej znanych seriali romantycznych w konwencji anime jest Toradora!. W poprzedniej propozycji mieliśmy bardzo wysoką dziewczynę, tym razem bohaterka będzie bardzo niska. Taiga Aisaka wzrost nadrabia jednak wredotą. Głównym bohaterem jest natomiast Ryuuji, którego wszyscy się boją, bo mają go za przestępcę. Tak naprawdę jest on jednak bardzo dobrym człowiekiem. Gotowi za romans w japońskim liceum? Albo raczej na... oswojenie złośnicy?

Miłość do kwadratu

Był już film z USA i serial z Japonii, teraz z kolei nadszedł czas na film z Polski. Reprezentantem naszego kraju jest tytuł Miłość do kwadratu. Główną bohaterką jest nauczycielka Monika, która po godzinach pracy w szkole staje się modelką o imieniu Klaudia. Podwójne życie wywraca się jednak do góry nogami, kiedy nasza bohaterka spotyka pewnego popularnego flirciarza. Do rodzącej się relacji nie przygotowała jednak Moniki żadna książka. Reżyserem jest Filip Zylber, natomiast w rolach głównych zobaczymy takich aktorów jak Adrianna Chlebicka, Mateusz Banasiuk i Agnieszka Żulewska.

Do wszystkich chłopców: zawsze i na zawsze

Na naszej liście jest też jeszcze jedna absolutna nowość. To trzecia część filmowej sagi Do wszystkich chłopców. Wszystko zaczęło się wtedy, kiedy nigdy niewysłane listy miłosne Lary Jean przypadkowo trafiły do swoich właściwych adresatów. Były nimi wszystkie dawne miłości dziewczyny. Dzięki temu jednak nastolatka rozpoczęła swój związek z Peterem. W trzeciej części o nazwie Do wszystkich chłopców: zawsze i na zawsze (To All the Boys: Always and Forever) zobaczymy, czy związek naszej pary pokona naturalną barierę, jaką jest skończenie szkoły średniej. Czy wyruszą na studia jako para?