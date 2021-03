Netflix: jaki film na weekend? 12 - 14 marca 2021

Film na weekend? Nowy serial? Netflix ma dla Was w tym tygodniu ekscytujące nowości. Zobaczcie co warto obejrzeć.

Pierwsza polecana przez nas produkcja, która zadebiutowała w mijającym tygodniu to francuski serial Diler. Jest to produkcja, która stylizowana jest na amatorskie nagranie. Wejdziemy w sam środek narkotykowej wojny pomiędzy dwoma bardzo wpływowymi gangami. Jednocześnie zobaczymy też zwykłe pragnienia głównych bohaterów - na przykład chęć zaistnienia na scenie rapowej. Serial ma 10 odcinków i zadebiutował w środę.

Drugi polecany tytuł pochodzi z dalekiej Korei Południowej. Seriale z tego kraju mają rzeszę oddanych fanów. Nie bez przyczyny. Tym razem zaproponujemy drugi sezon romansu Love Alarm. Główna bohaterka postanawia przekonać się, czy uczucia się na pewno prawdziwe. Zapraszamy do kolejnej części opowieści o świecie, gdzie aplikacja powie nam, że w pobliżu jest ktoś, komu się podobamy. Kolejne odcinki pojawiły się właśnie dzisiaj.

Dla każdego coś miłego - trzecie miejsce w naszym najnowszym zestawieniu polecanych nowości otrzymuje Paradise PD. Konkretnie jest to trzeci sezon tego serialu animowanego dla dorosłych. Tym razem najwspanialsi policjanci na świecie zajmą się kradzieżą spermy, psim szantażem i zastraszaniem cukierni. Brzmi świetnie. Trzeci sezon serialu również pojawił się dzisiaj.

Netflix w przeciwieństwie do konkurencyjnego HBO Go stawia na seriale, a nie na filmy. Nie oznacza to jednak, że nie mamy nic dla zwolenników tej formy. Również dzisiaj w serwisie debiutuje bowiem turecki film Papierowe życie. Głównym bohaterem jest Mehmet pracujący w stambulskiej sortowni odpadów. Zaczyna się on zajmować biednym chłopcem, co sprawia, że i sam musi stawić czoła swojemu dzieciństwu.

