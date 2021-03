Netflix zabierze się za współdzielących hasła

Netflix postanowił zająć się problemem osób, które współdzielą hasła do jednego konta. Firma ugięła się pod naporem udziałowców.

Ile znacie osób mających Netfliksa? Pewnie sporo. Ale ilu z nich ma swoje własne konta, a nie współdzieli je z kimś? Albo nie jest członkiem "rodziny" z kilkoma mniej lub bardziej przypadkowymi osobami? No właśnie, takich osób jest.... niewiele. Wie o tym sam Netflix, który kiedyś sam z tego na swoim koncie na Twitterze żartował. Kierownictwo serwisu wie doskonale, że wiele z osób, które współdzielą hasło do jednego konta normalnie nie kupiłoby dostępu.

Wiele z takich osób korzysta bardzo rzadko i po prostu uczestniczą w zrzutkach na jedno konto. W ten sposób Netflix zarabia cokolwiek. Udziałowcy od dawna naciskali jednak, by Netflix zabrał się na poważnie za to zjawisko. Z wyliczeń wynika bowiem, że platforma traci rocznie 9 miliardów dolarów na takich praktykach. Jak to ma wyglądać? W momencie kiedy Netflix będzie podejrzewał, że współdzielimy z kimś hasło do konta, to wyśle właścicielowi kod na mejla lub numer telefonu, który będzie trzeba wpisać, by dalej móc korzystać z serwisu.

Zobacz: Netflix: Jaki film na weekend? 6-7 marca 2021

Zobacz: TOP 10: Filmy romantyczne na Netflix

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: the verge, wł