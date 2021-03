Netflix: Jaki film na weekend? 27-28 marca 2021

Film na weekend? Nowy serial? Netflix ma dla Was w tym tygodniu ekscytujące nowości. Zobaczcie co warto obejrzeć.

Pierwsza polecaną pozycją, która zadebiutowała w mijającym tygodniu jest romantyczny musical Tydzień życia. Opowiada on o trapionym problemami buntowniczym nastolatku, który po złamaniu prawa staje przed wyborem: pójść do poprawczaka albo pojechać na... chrześcijański obóz młodzieżowy. Chłopak dość nieswojo czuje się w drugim miejscu, szybko jednak zakochuje się w jednej z wierzących dziewczyn i zaprzyjaźnia się z innymi obozowiczami. Tak powoli zmienia on swoje życie. Tytuł pojawił się w serwisie wczoraj.

W środę pojawił się z kolei meksykański serial Kto zabił Sarę? Kino latynoamerykańskie ma zresztą bardzo mocną reprezentację na Netfliksie. Serial ma dziesięć odcinków i opowiada o Aleksie, który zamierza za wszelką cenę udowodnić, że wrobiono go w morderstwo jego siostry. Bohater odkryje jednak znacznie więcej niż pierwotnie planował.

Wczoraj pojawił się liczący osiem odcinków serial Ferajna z Baker Street. Sukces filmu Enola Holmes spowodował, że kolejni twórcy spróbują ogrzać w się w sławie Sherlocka Holmesa. Tym razem zobaczymy przygody londyńskiej młodzieży, która na zlecenie Doktora Watsona i Sherlocka Holmesa rozwiązuje zagadki, a tamta dwójka tylko zbiera sukcesy.

W czwartek oficjalnie zadebiutowało z kolei anime ze świata gry DOTA. Koreańsko-amerykańska produkcja nosi tytuł DOTA: Dragon's Blood. Opowiada ona o smoczym rycerzu, który spotyka smoka i księżniczkę. Zaczyna się jak w bajce, prawda? Wojownik szybko jednak przekona się, że zaskakujące rzeczy dopiero przed nim.

