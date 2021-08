Polsat Box Go zastępuje Iplę i Cyfrowy Polsat Go

Polsat Box Go to nowy serwis VOD i streamingowy, który od 1 września zastępuje Iplę i Cyfrowy Polsat Go. Wystarczy pobrać aplikację Polsat Box Go lub wejść na polsatboxgo.pl, by poznać nową ofertę.

Polsat Box Go jest dostępny dla każdego, nie tylko abonentów Polsat Box (wcześniej Cyfrowego Polsatu)

W Polsat Box Go są dostępne dwa nowe proste pakiety bez reklam: Polsat Box Go Sport i Polsat Box Go Premium. Pakiety te można wykupić tylko na miesiąc, bez długich umów i zobowiązań. Polsat Box Go zapewnia dostęp do tysięcy godzin najlepszego sportu, filmów i seriali, bajek dla dzieci, które każdy może oglądać, kiedy i gdzie chce. Polsat Box Go to dostęp do treści w formule VOD, czyli „na żądanie”, oryginalnych treści premium, seriali i programów przedpremierowych, 120 kanałów TV, na żywo oraz w najwyższej jakości, w tym w 4K.

Pakiet Polsat Box Go Sport to nasza perełka – pierwszy raz cały nasz sport jest w jednym pakiecie. W pakiecie Sport zobaczysz Ligę Mistrzów UEFA i kanały Polsat Sport Premium, PKO BP Ekstraklasę i kanały CANAL+ SPORT3 i 4, ligę hiszpańską, włoską i francuską, Formułę 1 i inne dyscypliny w kanałach Eleven Sports, rodzinie kanałów Polsat Sport oraz Eurosport 1 i 2 – cały sport w jednym miejscu. Polsat Box Go Premium to świetny pakiet VOD z filmami, premierowymi serialami premium, programami typu show, informacjami i publicystyką oraz 100 atrakcyjnymi kanałami TV. W Polsat Box Go można wybrać, co, gdzie i kiedy się chce i oglądać to na wybranym urządzeniu.

– mówi Maciej Stec, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii Cyfrowego Polsatu i Polkomtela, operatora sieci Plus, Grupa Polsat Plus.

Polsat Box Go - nowe pakiety tematyczne

Serwis i aplikacja Polsat Box Go zapewnią dwa nowe, proste pakiety tematyczne dostępne dla użytkowników z Polski: Polsat Box Go Sport i Polsat Box Go Premium. Dostępny jest również pakiet Polsat Box Go HBO oraz pakiety dla widzów za granicą – Polonia i Fortuna 1 Liga.

Polsat Box Go Sport (w promocyjnej cenie 40 zł miesięcznie)

Najpopularniejsze kanały TV, europejskie ligi i Liga Mistrzów UEFA, wszystkie najważniejsze wydarzenia sportowe na żywo teraz razem, w jednym pakiecie:

wszystkie mecze Mistrzostw Europy mężczyzn i kobiet w siatkówce,

kanały Polsat Sport Premium i wszystkie mecze Ligi Mistrzów UEFA,

kanały Eleven Sports 1-4 m.in. z: włoską Serie A TIM, hiszpańską La Ligą Santander, francuską Ligue 1 Uber Eats czy wyścigami Formula 1,

kanały CANAL+ SPORT3 i 4 z rozgrywkami polskiej PKO BP Ekstraklasy,

kanały: Polsat Sport, Polsat Sport Extra, Polsat Sport News, Polsat Sport Fight, Polsat Games,

kanały Eurosport 1 i 2,

kanały Extreme Sports Channel, Fight Box, Golf Channel, Fast & Fun Box, Game Toon,

Fortuna 1 Liga (309 spotkań w sezonie 2021/2022) – wszystkie mecze dostępne wyłącznie w Polsat Box Go,

wybrane rozgrywki i mecze w jakości 4K, m.in. Ligi Mistrzów UEFA.

Promocja 40 zł miesięcznie na pakiet Polsat Box Go Sport jest czasowa, po jej zakończeniu regularna cena pakietu to 50 zł.

Polsat Box Go Premium (w promocyjnej cenie 30 zł miesięcznie)

Gorące premiery serialowe dostępne tylko w Polsat Box Go, tysiące filmów i programów dla każdego w formule VOD. Kinowe hity (także w jakości 4K), najlepsze polskie i zagraniczne seriale. Produkcje Telewizji Polsat przed premierą w telewizji oraz 100 kanałów TV.

seriale premium dostępne premierowo i na wyłączność w Polsat Box Go, m.in.: „Układ”, czyli druga część świetnie przyjętej „Rysy” z Julią Kijowską w roli głównej, „Osaczony” z Leszkiem Lichotą, „Cień” z Krystianem Wieczorkiem czy „Mecenas Porada” z Aleksandrą Domańską, kolejne premiery już w przygotowaniu,

dostępne premierowo i na wyłączność w Polsat Box Go, m.in.: „Układ”, czyli druga część świetnie przyjętej „Rysy” z Julią Kijowską w roli głównej, „Osaczony” z Leszkiem Lichotą, „Cień” z Krystianem Wieczorkiem czy „Mecenas Porada” z Aleksandrą Domańską, kolejne premiery już w przygotowaniu, kinowe hity także w jakości 4K, np.: przebojowe „Ślicznotki” z Jennifer Lopez, „Bodyguard zawodowiec” z Ryanem Reynoldsem i Samuelem L. Jacksonem, uroczy „Paddington 2”, zabawna animacja „Jaskiniowiec” czy uwielbiany przez młodych widzów „Baranek Shaun Film. Farmageddon”,

także w jakości 4K, np.: przebojowe „Ślicznotki” z Jennifer Lopez, „Bodyguard zawodowiec” z Ryanem Reynoldsem i Samuelem L. Jacksonem, uroczy „Paddington 2”, zabawna animacja „Jaskiniowiec” czy uwielbiany przez młodych widzów „Baranek Shaun Film. Farmageddon”, pełne sezony seriali i programów o różnorodnej tematyce (m.in. rozrywkowych, dokumentalnych, publicystycznych) dla każdego,

produkcje stacji Telewizji Polsat przed premierą w telewizji, m.in. premierowe odcinki popularnych seriali, jak np. „Przyjaciółki”, „Pierwsza Miłość”, „Komisarz Mama” i inne,

w telewizji, m.in. premierowe odcinki popularnych seriali, jak np. „Przyjaciółki”, „Pierwsza Miłość”, „Komisarz Mama” i inne, show rozrywkowe : najnowszy sezon „Love Island”, nowość TV Polsat „Family Food Fight”, “Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami”, “Ninja Warrior” i wiele innych,

: najnowszy sezon „Love Island”, nowość TV Polsat „Family Food Fight”, “Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami”, “Ninja Warrior” i wiele innych, 100 kanałów TV, w tym: Polsat, Polsat News, TV 4, AXN, CBeebies, Comedy Central, Discovery, Disney Channel, FilmBox, FOX, History, National Geographic czy Paramount Channel.

Promocja 30 zł miesięcznie na pakiet Polsat Box Go Premium jest czasowa, po jej zakończeniu regularna cena to 40 zł.

Polsat Box Go HBO (w cenie 25 zł miesięcznie)

filmowe hity prosto z kina, całe sezony najlepszych seriali oraz bajki dla najmłodszych,

kanały: HBO, HBO 2, HBO 3, Cinemax, Cinemax 2, AXN, AXN Black, AXN Spin, AXN White.

Pakiety dla osób mieszkających poza granicami Polski

Polonia (45 zł miesięcznie lub 10 GBP/USD/Euro) – filmy, seriale, produkcje kanałów Polsat i TV4 przed premierą w telewizji, 10 kanałów TV, wybrane transmisje sportowe na żywo.

– filmy, seriale, produkcje kanałów Polsat i TV4 przed premierą w telewizji, 10 kanałów TV, wybrane transmisje sportowe na żywo. Fortuna 1 Liga (30 zł miesięcznie lub 6 GBP/USD/Euro) – dostęp do wszystkich meczów Fortuny 1 Ligi w sezonie.

Nowe funkcje i wygląd Polsat Box Go

Polsat Box Go będzie miał nowe funkcje i nowy, przejrzysty wygląd. Będzie prosty, intuicyjny i wygodny w obsłudze. Pojawia się nowy system rekomendacji treści – teraz jeszcze bardziej dopasowane propozycje filmów i seriali, profile użytkowników, dostęp offline do wybranych treści, a także funkcja Chromecast i AirPlay dla VOD oraz kanałów TV.

Jak korzystać z Polsat Box Go?

Polsat Box Go będzie dostępny pod adresem polsatboxgo.pl oraz w aplikacji na urządzeniach mobilnych (Android, HMS i iOS) i telewizorach Smart TV, Android TV, Apple TV oraz na dekoderach, a aplikację można pobrać z:

Abonenci platformy Polsat Box (czyli wcześniej Cyfrowego Polsatu) w ramach posiadanych pakietów telewizyjnych będą mieli dostęp do swoich ofert w katalogach w Polsat Box Go bez dodatkowych opłat.

Polsat Box Go dla dotychczasowych użytkowników Ipli i Cyfrowego Polsatu GO (CP GO)

Dotychczasowi posiadacze płatnych pakietów w Ipli i CP Go będą mieli je nadal dostępne w ramach Polsat Box Go. Dane do logowania z zastąpionych serwisów (Ipli i CP Go) – zarówno login, jak i hasło – pozostaną bez zmian.

Użytkownicy Ipli powinni pobrać nową aplikację Polsat Box Go, a Cyfrowy Polsat GO (CP GO) zaktualizuje się automatycznie do wersji Polsat Box Go.

