Polsat Box pokaże kolejne sezony Ligi Mistrzów UEFA i PKO BP Ekstraklasy

Abonenci Polsat Box (dawniej Cyfrowy Polsat) będą ponownie mogli najważniejsze klubowe piłkarskie rozgrywki europejskie (Liga Mistrzów UEFA) i polskie (PKO BP Ekstraklasa).

Cieszymy się, że najważniejsze klubowe rozgrywki piłkarskie, czyli europejska Liga Mistrzów UEFA i polska PKO BP Ekstraklasa, przez kolejne lata będą dostępne dla naszych klientów w Polsat Box. Lewandowski, Messi i Ronaldo wracają do gry, a my dzięki Polsat Box Go zapewniamy naszym klientom swobodę i wolność w wyborze sposobu, miejsca i urządzenia, na jakim będą mogli ich oglądać.

– powiedział Maciej Stec, Wiceprezes Zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtela, operatora sieci Plus, Grupa Polsat Plus

Liga Mistrzów UEFA w Polsat Box i Polsat Box Go

W Polsat Box najlepsza na świecie piłka klubowa, czyli Liga Mistrzów UEFA, będzie obecna co najmniej do 2024 roku – nieprzerwanie od 2018 roku. Każdy kolejny sezon to 138 emocjonujących meczów Ligi Mistrzów UEFA, w tym mecz o Superpuchar Europy. Łącznie przez trzy lata widzowie zobaczą ponad 400 spotkań najlepszych klubów w Europie.

Rozpoczęcie pierwszej kolejki fazy grupowej zaplanowano na 14-15 września tego roku. Do walki o puchar UEFA Champions League staną 32 najlepsze drużyny lig Starego Kontynentu.

Pakiet Polsat Sport Premium jest dostępny z pakietami podstawowymi S, M i L, w cenie 20 zł miesięcznie.

PKO BP Ekstraklasa w Polsat Box

Dzięki współpracy z Canal+, sportowe emocje związane z rozgrywkami PKO BP Ekstraklasy będą towarzyszyć abonentom Polsat Box co najmniej do 2023 roku.

Mecze można oglądać w kanałach CANAL+ SPORT3 i CANAL+ SPORT4, dostępnych w pakiecie Ekstraklasa w telewizji satelitarnej i kablowej IPTV. Zapewnia on dostęp aż do 306 meczów, magazynów ligowych oraz skrótów i analizy spotkań. Ramówkę kanałów uzupełniają audycje prezentujące archiwalne nagrania najciekawszych wydarzeń ligowych ostatnich lat oraz materiały poświęcone aktualnemu sezonowi rozgrywek.

Pakiet Ekstraklasa jest dostępny z pakietem podstawowym L, w cenie 10 zł miesięcznie.

