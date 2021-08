Attack on Titan: Final Season i Cowboy Bebop na Netflix - wiemy kiedy

Attack on Titan Final Season ma za sobą już pierwszą część. Teraz wiemy kiedy popularne anime doczeka się zakończenia. Tajemnicą nie jest też data debiutu w serwisie Netflix filmu aktorskiego Cowboy Bebop.

Attack On Titan to jedna z najbardziej znanych mang i serii anime. W uniwersum pojawiły się także gry i filmy. Serial rozpoczął się w 2013 i póki co ma 75 odcinków regularnych i kilka odcinków specjalnych. Pierwsze trzy sezony wydało Studio WIT, natomiast najnowszy - studio Mappa. Ostatni sezon jednak pojawił się w częściach. Druga część pojawi się ostatecznie w styczniu 2022. Tak wynika z informacji podanych na oficjalnym profilu na Twitterze. Wtedy zobaczymy zakończenie przygód Erena, Mikasy i Armina. Oczywiście... jeśli nie znamy zakończenia mangi.

Wcześniej w serwisie Netflix pojawi się film aktorski Cowboy Bebop. Anime sprzed ponad 20 lat doczeka się tym samym wersji aktorskiej. Do oficjalnej premiery dojdzie 19 listopada 2021. W głównych rolach zobaczymy takich aktorów jak John Chuo, Mustafa Shakir i Alex Hassell. Anime rzadko kiedy mają dobre ekranizacje aktorskie, jednak wyjątkiem (nawet lepszym od anime) jest aktorska wersja Erased. Miejmy nadzieję, ze Cowboy Bebop dołączy do tego zacnego grona.

Źródło zdjęć: Netflix

Źródło tekstu: twitter