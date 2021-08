Sony kupił Crunchyroll - szykuje się potęga w świecie anime

Młyny biznesowe mielą powoli, ale wreszcie się stało - Crunchryoll zmienił właściciela i oficjalnie stał się własnością Sony. Powstaje zatem duży gracz na rynku strumieniowania.

Sony już w grudniu podjął decyzję o zakupie należącego do amerykańskiego operatora AT&T serwisu Crunchyroll. Zgodnie z przewidywaniami cena transakcji wyniosła 1,175 miliarda dolarów. Sony już od dawna działa w branży anime - ma Aniplex, który np. wydaje grę Fate/Grand Order. Aniplex kontroluje też studia CloverWorks i A-1 Pictures. Przede wszystkim jednak Sony jest właścicielem Funimation. Zarówno Funimation, jak i Crunchyroll aspirowały do bycia Netlfiksem do anime. Oba przedsięwzięcia są skierowane do widza spoza Japonii. To Crunchyroll rozwijał się jednak lepiej - zarówno pod względem liczby abonentów, jak i liczbie krajów.

Sony uznał, że najwyższy czas połączyć oba serwisy. Sony wpłacił już wszystkie pieniądze AT&T i zakończył trwający od grudnia proces. Już teraz Japończycy zapowiedzieli, że oba należące do nich serwisy będą ze sobą ściśle współpracowały. Najpewniej oznacza to prace nad połączeniem Funimation i Crunchyrolla. Nie wiemy jednak jak dokładnie ma przebiegać zbliżanie się obu serwisów i jak zmienią się oferty dla widzów. Sony zapewnia, że wszystkiego dowiemy się w swoim czasie.

