Sony kupuje Crunchyroll, powstanie kolejny gigant streamingowy

Wszystko wskazuje na to, że na rynku SVOD zagości kolejny konkurent. Będzie on jednak zupełnie inny niż reszta. Wszystko to dzięki kupnu serwisu Crunchyroll przez Sony.

Każdy fan anime zna taki serwis jak Crunchyroll. Niezależnie od tego, czy ma tam konto i ogląda znajdujące się tam anime, czy też szuka go...w innych źródłach. Kiedyś była to tylko platforma strumieniująca, teraz Crunchyroll także bierze udział w tworzeniu anime i organizuje własne konwenty. Jednym z polecanych przez nas anime z obecnego sezonu był tytuł Tonikaku Kawaii, który jest częścią Crunchyroll Originals. Korzysta z niego na świecie 90 milionów osób, z czego trzy miliony korzystają z jego płatnej wersji. Jego właścicielem był amerykański operator AT&T. Teraz sprzedał on serwis japońskiemu Sony.

Negocjacje dotyczyły kwoty ocierającej się o miliard dolarów. Do tej pory Sony był właścicielem mniejszego serwisu strumieniującego anime - Funimation. Teraz Japończycy planuję połączyć siły obu platform. O graniu w jednej drużynie z Funimation wspomniało już kierownictwo Crunchyrolla. Powstanie zatem naprawdę duży sojusz na rynku SVOD. O ile w pierwszej kolejności Sony zawalczy o fanów anime, to będzie miał on teraz własną platformę, gdzie będzie mógł umieścić swoje filmy i seriale. A w tej branży Sony jest wyjątkowo aktywny, produkuje on filmy z każdego możliwego gatunku, od romansów, przez thrillery i horrory do chrześcijańskich. Sony będzie zatem mieć swój własny odpowiednik konkurencyjnego Disney+.

Źródło tekstu: animemojo, wł