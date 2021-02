Crunchyroll Awards 2021 nagrodziły najlepsze anime

Wreszcie poznaliśmy wyniki plebiscytu Crunchyroll. Wiemy jakie anime, jakie postacie i jacy aktorzy są najlepsi według fanów na całym świecie.

Jak co roku należący do Sony serwis Crunchyroll rozdał nagrody dla najlepszych anime minionego roku. Jak zwykle był to wspólny wybór samego Crunchyrolla i fanów z całego świata. Serwis nominował po kilka propozycji z każdej kategorii, jednak to użytkownicy wybrali zwycięzców w swoim styczniowym głosowaniu. Najbardziej prestiżową nagrodę najlepszego anime 2020 zdobył tytuł Jujutsu Kaisen. Za produkcję odpowiadało studio Mappa, którego najnowsze anime to emitowany właśniefinałowy sezon Attack on Titan. Najczęściej starcia toczyły się pomiędzy takimi anime jak Eizouken, Kaguya-sama: Love is War, Re:Zero, Haikyuu i właśnie Jujutsu Kaisen. O ile każdy z tych tytułów wygrał przynajmniej raz, to właśnie Jujutsu Kaizen zdobył najwięcej nagród. Nie dziwi zatem i wygrana w tej najważniejszej konkurencji. Okładką do naszego wpisu są jednak Nasa Yuzaki i Tsukasa Yuzaki, czyli zwycięzcy w kategorii najlepsza para.

Zwycięzcy poszczególnych kategorii to:

Anime roku: Jujutsu Kaisen

Najlepszy bohater: Shoyo Hinata ( Haikyuu )

) Najlepsza bohaterka: Kaguya Shinomiya ( Kaguya-sama: Love is War )

) Najlepszy protagonista: Catarina Claes ( Bakarina )

) Najlepszy antagonista: Ryomen Sukuna ( Jujutsu Kaisen )

) Najlepsza muzyka: Kevin Penkin ( Tower of God )

) Najlepsza animacja: Eizouken

Najlepsza scena walki: Deku kontra Overhaul ( Boku no Hero Academia )

) Najlepszy aktor głosowy (oryginalny): Yusuke Kobayashi (Natsuki Subaru z Re:Zero )

) Najlepszy aktor głosowy (angielski): Zeno Robinson (Hawks z Boku no Hero Academia )

) Najlepszy reżyser: Masaaki Yuasa ( Eizouken )

) Najlepszy projekt postaci: Jibaku Shounen Hanako-Kun

Najlepsza para: Nasa Yuzaki i Tsukasa Yuzaki ( Tonikaku Kawaii! )

) Najlepsza piosenka tytułowa (opening): Ali - Wild Side ( Beastars )

) Najlepsza piosenka końcowa (ending): Ali - Lost in Paradise ( Jujutsu Kaisen )

) Najlepsza komedia: Kaguya-sama: Love is War

Najlepszy dramat: Fruits Basket

Najlepsze fantasy: Re:Zero

Zobacz: Crunchyroll jak co roku nagrodzi najpopularniejsze anime

Zobacz: Netflix szykuje anime w uniwersum Dota 2. Premiera w marcu

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: crunchyroll