Crunchyroll jak co roku nagrodzi najpopularniejsze anime

Jak co roku serwis Crunchyroll rozda nagrody najlepszym według publiczności anime z minionego roku. Głosowanie rozpoczęło sie już teraz.

Koniec roku oznacza czas wyników i nagród. Tak samo jest też w świecie anime. Należący od niedawna do Sony serwis SVOD Crunchyroll jak co roku rozda nagrody najpopularniejszym wśród społeczności tytułom. Kategorii jest naprawdę dużo, a w każdej z nich jest sześć nominacji. Głosować można na oficjalnej stronie aż do 22 stycznia. Ogłoszenie wyników będzie miało z kolei miejsce 19 lutego. Oddać głos możemy w następujących kategoriach:

Anime roku

Najlepszy bohater

Najlepsza bohaterka

Najlepszy protagonista

Najlepszy antagonista

Najlepsza muzyka

Najlepsza animacja

Najlepsza scena walki

Najlepszy aktor głosowy (oryginalny)

Najlepszy aktor głosowy (angielski)

Najlepszy reżyser

Najlepszy projekt postaci

Najlepsza para

Najlepsza piosenka tytułowa (opening)

Najlepsza piosenka końcowa (ending)

Najlepsza komedia

Najlepszy dramat

Najlepsze fantasy

Jak widzimy, każdy znajdzie coś dla siebie. Najczęściej w nominacjach powtarzają się takie tytuły jak Eizouken, Beastars, Great Pretender, Tower of God czy Haikyuu!. W niektórych kategoriach szykują się jednak naprawdę zacięte bitwy. Tutaj szczególną uwagę należy zwrócić na kategorię najlepsza para. W szranki staną bowiem m.in. Chizuru i Kazuya (Kanojo Okarishimasu), Kaguya i Miyuki (Love is War), Legoshi i Haru (Beastars) i nastoletnie małżeństwo z Tonikaku Kawaii, czyli Nasa i Tsukasa. Nie musimy głosować w każdej kategorii - możemy wybrać tylko niektóre. Na przykład możemy odrzucić anglojęzycznego aktora głosowego, skoro i tak oglądamy z napisami.

Źródło tekstu: crunchyroll