Jakie anime oglądać? Najlepsze anime na lato - lipiec 2021

Po kapryśnej wiośnie przyszło upalne i burzowe lato. To nie tylko nowa pora roku, ale i całkowicie nowy sezon anime. Jak co kwartał TELEPOLIS.PL zaproponuje najlepsze anime do oglądania w tym czasie. Romanse, horrory, akcja, komedie? Dla każdego coś miłego. Boku no Hero Academia, Miss Kobayashi, Magia Record, Tanmoshi... zaczynamy z naszym TOP 10!

Tantei wa Mou, Shindeiru

Naszą najnowszą okładkową pozycją jest anime o nazwie Tantei wa Mou, Shindeiru. To propozycja dla fanów kryminałów, romansów i walk. Głównym bohaterem jest Kimizuka, który przyciąga kłopoty niczym magnes. Zbrodnia? On przypadkowo tam był. Włamanie? Oczywiście też. Porywacze? Mamy nadzieję, że Kimizuka to nie jest wasz kolega. Nie dziwi zatem, że młoda detektyw Siesta zrobiła go swoim asystentem. Razem zniszczyli wiele organizacji terrorystycznych, udaremnili jeszcze więcej przestępstw i uratowali niezliczone rzesze ludzi. Niestety, trzy lata później Siesta umarła. Teraz Kimizuka stara się wreszcie żyć spokojnie. Pewnego dnia do jego życia wkracza dziewczyna dziwnie przypominająca Siestę...

Anime zadebiutuje 4 lipca. Za produkcję odpowiada studio Engi, które znamy z anime Uzaki-chan wa Asobitai!. Główne role mają z kolei bardzo początkujący aktorzy głosowi. Jako Siesta przemówi Saki Miyashita (Kanata Higa z Harukana Receive), a jako Kimizuka - Arata Nagai. To dla niego pierwsza poważna rola.

Otome Game no Hametsu Flag shika Nai Akuyaku Reijou ni Tensei shiteshimatta... X

Następna pozycja to Otome Game no Hametsu Flag shika Nai Akuyaku Reijou ni Tensei shiteshimatta... X. Niesamowicie dźwięczny i łatwy do wymówienia tytuł, prawda? Polskim wydawcą jest Waneko i nadał serii nazwę Odrodzona jako czarny charakter w grze otome, gdzie wszystkie ścieżki prowadzą do złego zakończenia. No dobrze, nie jest wcale wiele lepiej...

To drugi sezon anime o bardziej skrótowej nazwie Hamefura. Będziemy śledzić losy głównej bohaterki imieniem Katarina Claes. Wie ona doskonale, że znalazła się w świecie gry, w której przypadła jej rola antagonistki. Na domiar złego - wszystkie ścieżki gry kończą się dla niej tragicznie. Trzeba zatem coś wymyślić, by wreszcie skończyć nieco lepiej. W tym tytule z gatunku shoujo zobaczymy zarówno urocze bohaterki, jak i przystojnych bohaterów. Jest też naprawdę sporo komedii. Tytuł dla każdego.

Anime pojawi się 3 lipca. Za produkcję odpowiada studio Silver Link znane z takich tytułów jak Kokoro Connect, Watamote i Baka to Test to Shoukanjuu. Główną rolę dostała Maaya Uchida (Rikka Takanashi z Chuunibyou demo Koi ga Shitai!,Rea Sanka z anime Sankarea. Hiyori Iki z Noragami i Liliruca Arde z DanMachi). Jako Sophię Ascart usłyszymy Inori Minase (Hestia z DanMachi, Rem z Re:Zero oraz Itsuki Nakano z Gotoubun no Hanayome).

Magia Record: Mahou Shoujo Madoka☆Magica Gaiden

Puella Magi Madoka Magica to zdecydowanie jeden z najważniejszych tytułów w historii anime. Urocza opowieść o magicznych dziewczynkach w mig przekształcająca się w mroczną, krwawą i ponurą opowieść o ludzkich słabościach i smutkach. Wszystko to okraszone doskonałą muzyką. Nic zatem dziwnego, że seria doczekała się gry mobilnej Magia Record, która była spin-offem serii toczącą się w podobnym środowisku. Powstało też anime, które już 31 lipca doczeka się drugiego sezonu. W pierwszym Iroha próbując odzyskać swoje wspomnienia trafiła do tajemniczego miasta, gdzie spotkała Yachiyo. Teraz zobaczymy kolejny rozdział tej historii.

Za produkcję anime odpowiada studio Shaft znane z właściwej serii Puella Magi Madoka Magica, Nisekoi oraz kolejnych anime ze świata Monogatari. Jako Iroha wystąpi Momo Asakura (Hina Setoguchi z Suki ni Naru Sono Shunkan wo.: Kokuhaku Jikkou Iinkai oraz Ayumi Otosaka z Charlotte). Głosem Yachiyo jest Sora Amamiya (Akame z Akame ga Kill, Elizabeth z Siedem grzechów głównych, Aqua z serii Konosuba i Touka Kirishima z Tokyo Ghoul)

