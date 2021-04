Boku no Hero Academia 5 najchętniej oglądaną premierą w historii anime

Boku no Hero Academia to jeden z najpopularniejszych serii anime. Nic dziwnego, że piąty sezon stał się najchętniej oglądaną premierą w historii anime.

Już we wrześniu informowaliśmy, że Boku no Hero Academia dostanie w kwietniu 2021 swój piąty sezon. Najnowsza seria opowiada o treningowej walce klasy 1-A oraz 1-B. Potem pierwszy sezon tego tytułu pojawił się w serwisie Netflix. Zmagania przyszłych obrońców ludzkości zawsze były popularne, ale teraz przebiły one najśmielsze oczekiwania. Piąty sezon Boku no Hero Academia stał się bowiem najchętniej oglądaną premierą w historii anime. W ciągu pierwszego tygodnia od emisji pierwszego odcinka prawie 147 tysięcy osób w serwisie MyAnimeList dodało ten tytuł do listy oglądanych.

Tym samym na drugie miejsce zepchnięty został Attack on Titan: The Final Season z prawie 145 tysiącami osób. Na trzecim miejscu obecnie znajduje się drugi sezon Yakusoku no Neverland z prawie 132 tysiącami widzów. Ta trzecia produkcja okazała się jednak niewypałem - w przeciwieństwie do pierwszego sezonu, tutaj oceny po skończonej emisji są tragiczne. Trzeci sezon Boku no Hero Academia zajmuje w tym rankingu miejsce piąte, a czwarty - siódme.

