Jakie anime oglądać wiosną? - kwiecień 2021

Nadeszła wiosna, a razem z nią przyszedł czas na kolejną edycję naszego zestawienia polecanych serii anime w nadchodzącym sezonie. Dni są coraz dłuższe i bardziej słoneczne - nowe anime tylko doda koloru. W najnowszym zestawieniu TELEPOLIS.PL mamy komedie, romanse i dużo widowiskowych walk. Nie zabraknie też poważniejszych serii.

Pierwszym tytułem w naszym zestawieniu jest wyczekiwana już długo adaptacja mangi Ijiranaide, Nagatoro-san. To komedia bardzo podobna do tych, gdzie widzieliśmy już Takagi-san oraz Uzaki. W jednym tytule widzieliśmy gimnazjalistkę droczącą się z kolegą z klasy, w drugim - studentkę droczącą się ze starszym studentem. W każdym przypadku dziewczyna jednocześnie jest w obiekcie żartów zakochana, ale też nie da mu ani chwili wytchnienia w swoich torturach. Tym razem młodsza Hayase Nagatoro będzie prześladować nieco wystraszonego i dobrotliwego niewiele starszego artystę Naoto. Manga jest bardzo, ale to bardzo popularna, z niecierpliwością czekamy zatem na 11 kwietnia. Wtedy bowiem zacznie się emisja.

Za produkcję odpowiada studio Telecom Animation Film, które ma na swoim koncie Orange oraz Kami no Tou. Rolę Nagatoro zagra Sumire Uesaka (Sanae Dekomori z Chuunibyou demo Koi ga Shitai!, Shalltear Bloodfallen z Overlorda i Fuuki Iinchou z Aho Girl). Głosem Naoto będzie natomiast Daiki Yamashita (Izuku Midoriya z Boku no Hero Academia, Amatsuyu Kisaragi z OreSuki oraz Tetsurou Arahabaki z No Guns Life).

Pierwszego kwietnia zadebiutował nowy Król Szamanów. Tak, to remake dokładnie tego anime, które pamięta wielu czytelników z czasów swej młodości lub dzieciństwa. Tamten Shaman King ma już 20 lat. Teraz czas an całkowicie nową i odświeżoną wersję. Prześledzimy wysiłek szamana imieniem You Asakura, który chce wystartować w odbywającym się raz na pięćset lat turnieju o tytuł króla szamanów. Każdy z szamanów ma magiczne moce i może się komunikować z duchami bóstwami. Brakuje tylko znanej piosenki w polskiej wersji z refrenem szamanów królem byyyć.

Za produkcję anime odpowiada studio Bridge, które ma na swoim koncie takie produkcje jak Fairy Tail oraz Munou na Nana. Głosu You Asakurze użyczy Youko Hikasa (Hina Tachibana z Domestic na Kanojo, Freya z DanMachi oraz Mio Akiyama z K-On!). Jako Anna Kyouyama wystąpi Megumi Hayashibara (Faye Valentine z serii Cowboy Bebop, Rei Ayanami z Neon Genesis Evangelion i Musashi z zespołu R w serii Pokemon).

Naszą okładkową pozycją jest Hige wo Soru. Soshite Joshikousei wo Hirou. Tytuł jest też znany pod krótszą i przyjemniejszą nazwą Higehiro. To poważne anime dla dojrzalszej widowni. Głównym bohaterem jest Yoshida, który jest pracownikiem korporacji. Od pięciu lat zakochany jest w jednej ze swoich koleżanek z biura, jednak kiedy wreszcie udaje mu się zabrać ją na randkę - ta go odrzuca. Chłopak jest zrozpaczony i lekko podpity wraca do domu. Spotyka tam siedzącą licealistkę Sayu, która próbuje go uwieść. Mimo wypicia nasz bohater stawia opór, jednak pozwala jej zostać na noc. Potem uczennica wyznaje mu, że pół roku temu uciekła z domu na Hokkaido i dotarła aż do Tokio. Sayu handluje swoim ciałem, by znaleźć miejsce na kolejną noc. Yoshida nie daje się jednak zaciągnąć do łóżka i oferuje jej pomoc w znalezieniu pracy. Zaczyna ona od zmywania naczyń. W ten sposób zaczyna się trudna, ale szczera miłość tych dwojga. Pierwszy odcinek będzie wyemitowany już jutro - 5 kwietnia.

Anime wyprodukuje studio Project No.9, które ma na koncie takie produkcje jak Jaku-Chara Tomozaki-kun oraz Netoge no Yome wa Onnanoko ja Nai to Omotta?. Aktorem głosowym w roli Yoshidy będzie Kazuyuki Okitsu (Gunzou Chihaya z Aoki Hagane no Arpeggio: Ars Nova oraz Ouka Kashima z DanMachi). W rolę Sayu wcieli się Kana Ichinose (Yuzuriha Ogawa z Dr. Stone, Ichigo z Darling in the FranXX oraz Chihiro Yoshioka z serii Gleipnir).

Dziewiątego kwietnia pojawi się pierwszy odcinek anime Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu Ω. To druga część komedii o odludku, który w grze komputerowej wcielał się w niepokonanego Diablo (nie, nie chodzi tu o tego Diablo). Nasz heros zostaje jednak przyzwany do świata swojej ukochanej gry, gdzie kotodziewczyna i elfka próbują za pomocą magii zrobić z niego swojego niewolnika. Niestety, coś idzie nie tak i same stają się jego niewolnicami. Stąd też tytuł - jak nie przyzywać władcy demonów. Cała trójka podróżuje, by dowiedzieć się jak mogą cofnąć kontrakt. Przy okazji przeżywają rozmaite przygody.

Za anime odpowiada studio Tezuka Productions (Dagashi Kashi, 5-toubun no Hanayome) oraz Okuruto Noboru. Głosu Diablo użycza Masaaki Mizunaka (Kazami Torimachi z Gundam Build Divers Re:Rise). Jako elfka Shera Greenwood wystąpi z kolei Yuu Serizawa (Iroha Igarashi z 3D Kanojo: Real Girl, Nijimi Anazawa z Mahou Shoujo Site i Aika Tenkuubashi z Ore ga Ojousama Gakkou ni "Shomin Sample" Toshite Gets♥Sareta Ken).