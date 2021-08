Orange: dodatkowa karta SIM także dla członków Flex Rodziny

Użytkownicy Orange Flex, który mają numery w opcji Flex Rodzina, mogą od teraz skorzystać z dodatkowej karty SIM. Rozwiązanie to umożliwia użycie tego samego numeru na drugim urządzeniu np. na smartwatchu, tablecie, modemie czy telefonie.

Jak ujawnia Orange na firmowym blogu, z dodatkowej karty SIM korzysta 20% użytkowników Orange Flex. Jednocześnie 33% urządzeń, w których jest dodatkowa karta SIM, to urządzenia obsługujące technologię eSIM. O teraz dodatkowa karta SIM dostępna jest także dla członków Flex Rodziny.

Ulepszamy #OrangeFlex i wprowadziliśmy możliwość korzystania z dodatkowej karty SIM także dla członków Flex Rodziny. Więcej na blogu 👇👇👇 https://t.co/TKCItZpmW3 — Wojtek Jabczyński (@RzecznikOrange) August 26, 2021

Czym jest Flex Rodzina?

Użytkownicy mający konto Flex dla Ciebie lub Flex dla Firm mogą utworzyć swoją Rodzinę w Orange Flex. Jak to działa? Przez aplikację wystarczy dodać do swojego konta numery bliskich, znajomych czy współpracowników i wybrać im plany. Można w ten sposób łatwo kontrolować wydatki, zarządzać płatnościami całej Rodziny z jednego miejsca – własnego smartfonu.

Flex Rodzina sprawdza się też w przypadku numeru telefonu dla seniora, którego kontem może bez problemu zarządzać inny członek rodziny. Obecnie 16% użytkowników Flexa to członkowie oferty rodzinnej. Teraz i oni mogą skorzystać z dodatkowej karty SIM.

Jak zdradził na Twitterze rzecznik Orange, Wojtek Jabczyński, trwają prace nad kolejnymi udogodnieniami w Orange Flex. Wszystko wskazuje na to, że należy spodziewać się współdzielenia pakietu danych w Rodzinie Flex, podobnie do tego, co oferuje nju mobile.

Pracujemy nad pomysłem nawet lepszym niż w nju, ale jeszcze chwilkę to potrwa –

zdradził Wojtek Jabczyński.

