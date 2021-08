Środa z Mój Orange: naprawy za darmo albo 1 GB

Tym razem z okazji akcji „Środy z Mój Orange” na użytkowników pomarańczowej sieci czeka coś zupełnie nowego. Operator proponuje za darmo dwa miesiące usługi, która gwarantuje naprawy telefonów. Alternatywą jest paczka internetu 1 GB.

W ruszającej dziś edycji akcji „Środy z Mój Orange” Orange proponuje usługę Smart Care za 0 zł na dwa miesiące. Po dwóch miesiącach usługa wraca do standardowej ceny 11,99 zł za miesiąc, ale można ją zawczasu wyłączyć, korzystając tylko z darmowego czasu. Alternatywa nagrodą, dla tych którzy nie mogą skorzystać z tej oferty, jest 1 GB danych na pocieszenie.

Żeby skorzystać z nowej okazji w akcji „Środy z Mój Orange”, trzeba zalogować się do aplikacji Mój Orange i odebrać nagrodę w zakładce „Dla Ciebie”. Propozycja skierowana jest do klientów abonamentowych. Ochrona dotyczyć będzie smartfonu, do którego zostanie włożona karta SIM z numerem objętym promocja.

Kolejna środa z #MójOrange i tym razem w aplikacji czeka usługa Orange Smart Care na 2 miesiące za darmo. Warto, tak na wszelki wypadek 😉 pic.twitter.com/bNXKCzkA53 — Wojtek Jabczyński (@RzecznikOrange) August 25, 2021

Dzięki Orange Smart Care użytkownicy mogą uniknąć wysokich kosztów napraw. Płaci się miesięczny abonament i nie trzeba się przejmować wypadkami losowymi, które mogą spotkać smartfon.

W podstawowym wariancie usługa Orange Smart Care zapewnia, że operator weźmie na siebie następujące naprawy:

uszkodzenia mechaniczne wyświetlacza,

obudowę, przyciski i aparat (o ile uległy uszkodzeniu wraz z wyświetlaczem),

usunięcie skutków zalania wodą (osuszanie lub wymiana płyty głównej).

Orange obiecuje pokrycie nielimitowanej liczby napraw, jednak roczny limit wynosi 1200 zł. Telefon zostanie odebrany od klienta i z powrotem dostarczony przez operatora, a czas napraw nie przekroczy 7 dni. Większy zakres napraw oferowany jest w usłudze Orange Smart Care Premium.

Źródło zdjęć: Orange

Źródło tekstu: Orange