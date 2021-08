Orange usuwa kolejne internetowe białe plamy

Coraz więcej mieszkańców Polski może korzystać ze światłowodowego dostępu do Internetu, ale wciąż jest wiele białych plam na mapie naszego kraju. Nad ich usuwanie pracuje Orange Polska, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Orange Polska ruszył z realizacją kolejnych inwestycji w ramach wygranych konkursów Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). Pomarańczowy operator rozpoczął budowę sieci światłowodowej dla ponad 26 tys. gospodarstw domowych w 18 powiatach, 104 gminach i 534 miejscowościach w trzech województwach: lubuskim, małopolskim i zachodniopomorskim. W zasięgu światłowodu znalazło się już 200 gospodarstw domowych w miejscowościach Kolno, Tuczno, Tuczno Pierwsze, Martew i Górnica.

Jak podaje na blogu Wojciech Jabczyński, rzecznik Orange, są to pierwsze obszary z 4 konkursu POPC i kolejny etap likwidacji tak zwanych białych plam. Występują one głownie w miejscach słabo zaludnionych i z dala od dużych miast.

Chodzi o tereny, gdzie z biznesowego punktu widzenia żadnemu operatorowi nie opłaca się inwestować. W takich przypadkach niezbędne jest wsparcie. Budżet tej konkretnej inwestycji to 52 mln zł dofinansowania z Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC), wykorzystującej środki Unii Europejskiej oraz wkład własny Orange Polska – 33 mln zł.

– napisał Wojciech Jabczyński

Orange Polska realizuje inwestycje POPC od 2016 roku. Od tego czasu Pomarańczowi zakończyli 8 projektów POPC1 i zbliżają się do końca 18 projektów POPC2. W ich ramach operator podłączył do światłowodu kilkaset tysięcy gospodarstw domowych.

Sieć budowana z dofinansowaniem UE jest dostępna dla wszystkich operatorów, chcących świadczyć usługi klientom. Dzięki takim projektom wyrównuje się szanse ludzi mieszkających w różnych częściach kraju. Prócz nas najbardziej zaangażowane w realizację POPC są INEA i Nexera.

– wyjaśnił rzecznik Orange

Inwestorzy POPC są wybierani na zasadach konkursu, a wszystko odbywa się na transparentnych zasadach. Wydawane środki są rozliczane co do złotówki. Orange na realizację inwestycji otrzymał w ramach 1 i 2 konkursu POPC wsparcie w wysokości około 765 mln zł, co stanowi ponad 99% pomocy publicznej, jaka trafiła do operatora w ostatnich latach. Pomarańczowi musieli również zainwestować własne pieniądze.

Białe plamy są także w dużych miastach

Przy tej okazji warto zwrócić uwagę, że białe plamy znajdują się również w dużych miastach, takich choćby jak Szczecin. Często się zdarza, że tuż koło jakiegoś budynku (jednorodzinnego lub kilkumieszkaniowej kamienicy) przebiega pomarańczowy światłowód, ale podłączenie się do niego jest na ogół niemożliwe. Przynajmniej za pośrednictwem Orange. Sam mieszkając w jednej z takich kamienic chciałem korzystać z Internetu światłowodowego w Orange, ale ciągle słyszałem to samo: proszę czekać, może kiedyś tę lokalizację podepniemy. Nie czekałem, tylko skorzystałem z usług konkurencji, która... podłączyła mnie właśnie do światłowodu Orange i za jego pośrednictwem świadczy usługi na moją rzecz. Pisałem o tym w moim felietonie. Zapytałem o tę sytuację rzecznika Orange i otrzymałem taką oto odpowiedź:

Nie sposób zrobić od razu wszystkim i wszędzie. W PL jest pewnie z 13 mln gospodarstw domowych a w zasięgu naszego światłowodu ponad 5 mln. Często mamy trudne wybory i są różne okoliczności. Mam nadzieję, że do Ciebie też dotrzemy.

Źródło zdjęć: Orange

Źródło tekstu: Orange