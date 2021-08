Orange uzyskał prędkość 11,2 Tb/s na siedmiordzeniowym światłowodzie

Orange przetestował wspólnie z Infinerą i grupą InPhoTech innowacyjny światłowód wielordzeniowy oraz technologię Infinera ICE6 800G. Uzyskana prędkość jest siedmiokrotnie wyższa niż to, co można uzyskać przy wykorzystaniu standardowego światłowodu.

– powiedział Piotr Jaworski, Członek Zarządu Orange Polska ds. Sieci i Technologii

Opracowany w ramach grupy InPhoTech we współpracy z lubelskim Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej i przy wsparciu Klastra Fotoniki i Światłowodów światłowód wielordzeniowy pozwala na transmisję w siedmiu równoległych rdzeniach jednocześnie. Oznacza to, że jego przepustowość jest 7 razy większa niż standardowego światłowodu telekomunikacyjnego. Światłowody takie będą produkowane w Lubartowie przez spółkę IPT Fiber z grupy InPhoTech.

Testy wykazały, że wykorzystywane urządzenia Infinery pozwalają na rekordową transmisję danych z szybkością 800 Gb/s w jednym kanale transmisyjnym. W przeprowadzonym we współpracy z Orange eksperymencie wykorzystano dwa kanały, przesyłając dane z prędkością 1,6 Tb/s w każdym z 7 rdzeni jednocześnie. W sumie dało to transmisję na poziomie 11,2 Tb/s. Jakość sygnału, mierzona takimi parametrami jak Q-factor oraz bitowa stopa błędów (BER), była w pełni zgodna z obowiązującymi normami.

– powiedział Tomasz Nasiłowski, prezes zarządu InPhoTech

Celem testów było także sprawdzenie, czy światłowód wielordzeniowy IPT Fiber można wykorzystać z najnowocześniejszą infrastrukturą przystosowaną do pracy ze standardowymi i obecnie wykorzystywanymi na rynku światłowodami jednordzeniowymi, oraz czy takie połączenie spełni transmisyjne wymogi operatora. Udało się to potwierdzić.

Dzięki testom wiemy już, że możliwość transmisji w światłowodzie siedmiordzeniowym w paśmie C to nawet 296 Tb/s. To rekordowe liczby, ale nie kres naszych możliwości. Wykorzystując bowiem całe spektrum transmisyjne, czyli wszystkie dostępne pasma, nasz światłowód będzie w stanie osiągać przepustowości na poziomie petabitów na sekundę (Pb/s) czyli tysięcy terabitów. Cieszy mnie fakt, że nasz polski światłowód staje się realną odpowiedzią na globalne bariery telekomunikacyjne.