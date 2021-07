Orange przekazał swoje łącza do nowej spółki Światłowód Inwestycje

Orange Polska przekazał do spółki Światłowód Inwestycje łącza światłowodowe obejmujące swoim zasięgiem ok. 672 tysiące gospodarstw domowych. Pozwoli to na hurtową sprzedaż dostępu do internetu innym operatorom.

W zaprezentowanej niedawno strategii Orange Polska na lata 2021-2024 operator zadeklarował dalszą rozbudowę usług dostępu do internetu światłowodowego. Łącza mają być oferowane hurtowo innym operatorom, w czym ma pomóc nowa spółka joint venture Orange oraz funduszu inwestycyjnego APG – Światłowód Inwestycje. Teraz operator poinformował, że przekazał do nowej spółki łącza światłowodowe obejmujące swoim zasięgiem ok. 672 tysiące gospodarstw domowych.

Zobacz: Orange prezentuje strategię do 2024 roku: światłowód, rozwój 5G, konwergencja...

Światłowód Inwestycje planuje w ciągu pięciu lat, do 2025 r., budowę kolejnych łączy światłowodowych dla ok. 1,7 mln gospodarstw domowych, które do tej pory nie miały dostępu do ultraszybkiego internetu. Łącznie spółka będzie zarządzać hurtowym dostępem do sieci obejmującej blisko 2,4 mln gospodarstw domowych w kraju.

Zgodnie z założeniami Światłowód Inwestycje rozpoczyna działalność operacyjną. Spółka tym samym staje się nowym graczem na rynku, oferującym otwarty dostęp do własnej sieci światłowodowej

– mówi Maciej Nowohoński, Członek Zarządu Orange Polska ds. Rynku Hurtowego.

Spółką od 21 czerwca zarządza Magdalena Russyan pełniąca funkcję jej Członka Zarządu ds. Operacyjnych.

Dzięki podpisanej w kwietniu umowie między Orange Polska i holenderskim funduszem APG będziemy w stanie skutecznie i bez udziału środków publicznych finansować dalszą rozbudowę sieci optycznej

– mówi Magdalena Russyan.

Wraz z 672 tys. łączy Światłowód Inwestycje otrzymuje hurtowy dostęp do ponad 170 tys. klientów, którzy już dziś korzystają z usług za pomocą tej sieci. Na sieci posiadanej przez Światłowód Inwestycje spółka będzie świadczyć usługi dostępu hurtowego w modelu otwartym. Oznacza to, że dostęp do niej i możliwość dostarczania usług dla użytkowników końcowych będą mieć na równych zasadach wszyscy obecni na rynku polskim operatorzy detaliczni. Orange zapewnia, że nie wpłynie to w żaden sposób na jakość usług świadczonych obecnie abonentom ani nie spowoduje konieczności żadnych zmian w umowach zawartych przez nich z operatorami.

Zobacz: Orange Światłowód ma już 800 tysięcy klientów

Źródłem finansowania inwestycji spółki będzie głównie kredyt bankowy w kwocie ponad trzech miliardów złotych. Na zlecenie Światłowód Inwestycje zarządzaniem budową i utrzymaniem sieci oraz dzierżawą elementów sieciowych, a także innymi usługami wsparcia zajmą się wyspecjalizowane w tej dziedzinie jednostki operacyjne Orange Polska.

Pierwsze zlecenia na budowę łączy przekazaliśmy już do firm wykonawczych. W kolejnych miesiącach planujemy sukcesywnie zwiększać ich liczbę, tak żeby na jesieni osiągnąć już pełną dynamikę działania

– mówi Magdalena Russyan.

Zgodnie z podpisaną w kwietniu umową, za 50% udziałów w spółce joint venture Światłowód Inwestycje fundusz APG ma zapłacić 1 374 mln zł. Pierwsza transza w wysokości 887 mln ma wpłynąć na konta Orange Polska jeszcze w trzecim kwartale tego roku, a pozostałe 487 mln zł zostanie rozliczone w latach 2022-2026 adekwatnie do harmonogramu realizowanych inwestycji. APG i Orange Polska będą współkontrolować spółkę, posiadając po 50% udziałów po finalizacji transakcji.

Zobacz: Orange Polska zbuduje sieć światłowodową przy współpracy z APG

Zobacz: Orange: blisko 100 stacji bazowych zasilanych przez światłowód Fiberhost

Źródło zdjęć: Orange Polska

Źródło tekstu: Orange Polska