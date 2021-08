Orange Polska nie płaci podatku? Płacimy i inwestujemy – odpowiada operator

Duże francuskie firmy nie płacą w Polsce podatku CIT lub jest on odprowadzany w marginalnej wysokości – podaje w swoim raporcie Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Na czarnej liście znalazł się też operator Orange Polska, który odpiera zarzuty, wskazując wielomiliardowy poziom własnych inwestycji w rozwój sieci, co wpływa na wysokość płaconych podatków.

Wysokość podatków płaconych przez polskie oddziały zagranicznych firm budzi kontrowersje od wielu lat, a problem podejmowany jest przez organizacje branżowe, analityków oraz polityków, którzy czynią z tego zagadnienia hasła wyborcze. Jako niepłacące podatków najczęściej wymieniane są duże sieci supermarketów i firmy o niemieckim czy francuskim rodowodzie. Tym ostatnim przyjrzał się Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP), który w raporcie pt. „Francuskie firmy w Polsce” stawia im mocny zarzut budowania pozycji biznesowych kosztem polskich firm i podatników. Wśród wymienianych przez ZPP znalazł się także operator Orange Polska.

Co ZPP zarzuca francuskim firmom?

ZPP podaje w swoim raporcie, że wiele francuskich przedsiębiorstw nie płaci w Polsce podatku CIT lub jest on odprowadzany w marginalnej wysokości. Wiązek twierdzi także, że niektóre z francuskich korporacji otrzymały od polskich instytucji państwowych pomoc publiczną o znacznie większej wartości, niż odprowadzony przez te podmioty podatek CIT. Zdaniem ZPP agresywna optymalizacja podatkowa, generująca lukę CIT powoduje, że obciążenia podatkowe, które pierwotnie miały zostać poniesione przez zagraniczne korporacje, zostają przerzucone na polskich podatników oraz rodzime firmy.

Jako najbardziej dosadny przypadek unikania opodatkowania wymieniana jest sieć handlowa Auchan Polska, której podatek CIT stanowi zaledwie 0,004% przychodów spółki. Na drugim miejscu tego zestawienia plasuje się Orange Polska. Za operatorem w raporcie pojawiają się też takie firmy jak np. Carrefour Polska, Renault Polska czy Michelin Polska.

ZPP podaje, że przychody Orange Polska S.A. w latach 2015 – 2019 wyniosły 63 766 932 393,20 zł zaś wniesiony podatek CIT to kwota 77 325 645,00 zł, stanowiąca 0,12% przychodów.

Zdaniem autorów raportu, francuskie korporacje w Polsce w przypadku wprowadzenia nawet minimalnej stawki CIT – 1% CIT od przychodu – zapłaciłyby wyższe kwoty i w przypadku Orange Polska byłoby to 637 669 323,93 zł, czyli ponad 8 razy więcej.

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców zarzuca także operatorowi, że osiąga dodatkowe korzyści kosztem polskiego podatnika:

Orange Polska S.A., czyli podmiot zależny w 50,67% od francuskiego przedsiębiorstwa Orange S.A., uzyskał w latach 2015-2019 pomoc publiczną w wysokości 766 588 315 zł, uiszczając przy tym do budżetu jedynie 77 325 645 zł z tytułu podatku CIT. Oznacza to, że francuska sieć komórkowa, na każdą złotówkę zapłaconego podatku, otrzymała niemal 10 zł pomocy publicznej

– wywodzi ZPP w swoim raporcie.

Raport wskazuje też, że Orange Polska między 2015 a 2019 rokiem wygrał 445 zamówień publicznych o wartości 39 766 684,02 zł, co stanowi mniej niż połowę wniesionego podatku CIT.

Orange Polska: inwestujemy miliardy złotych

Orange Polska nie zgadza się z takim uproszczeniem sprawy. Wojtek Jabczyński, rzecznik operatora określił na firmowym blogu raport ZPP jako „kuriozalną, pełną nieuprawnionych i dziwnych zestawień broszurę”. To, czego Związek przede wszystkim nie uwzględnił w swoich wyliczeniach, to poziom inwestycji, a to od nich zależna jest wysokość płaconego podatku CIT.

Na wysokość zysku przed opodatkowaniem wpływa wysoka amortyzacja, która jest wynikiem właśnie bardzo wysokich nakładów inwestycyjnych ponoszonych przez nas już od wielu, wielu lat

– tłumaczy Wojtek Jabczyński.

Rzecznik Orange Polska zwraca uwagę, że operator jest wymieniany w czołówce prywatnych inwestorów w Polsce, których nakłady inwestycyjne wynoszą co roku nawet kilkanaście procent przychodów.

Na inwestycje przeznaczamy co piątą złotówkę ze swoich przychodów. To najwięcej na polskim rynku telekomunikacyjnym. W ostatnich pięciu latach te nakłady przekroczyły 10 mld zł. Inwestujemy w kluczową infrastrukturę, światłowody i sieć mobilną. A do roku 2025 tylko inwestycje światłowodowe – nasze własne i nowego wehikułu finansowego – Światłowód Inwestycje, wyniosą w sumie ok. 4,6 mld zł (1 mld euro)

– wylicza Wojtek Jabczyński.

Rzecznik operatora zwraca także uwagę, że dzięki inwestycjom i zakupom Orange Polska co roku powstaje w Polsce ok. 40 tys. etatów, a spółka jest stabilnym i długofalowym inwestorem. Budowana przez Orange infrastruktura telekomunikacyjna jest nierozerwalnie związana z Polską i korzystają z niej mieszkańcy każdego zakątku kraju. Według szacunków Fundacji Stocznia potencjalny PKB Polski w latach 2004-2020 wzrósł dzięki infrastrukturze Orange Polska o 8,7%.

W podobnym tonie wypowiada się Jacek Kunicki, CFO Orange Polska, który na łamach Rzeczypospolitej stwierdza:

Uważam, że ocenianie znaczenia firm powinno mocniej uwzględniać ich realny wpływ gospodarczy, a nie jedynie wysokość płaconego podatku CIT. To nie jest miarodajne i nie pokazuje długookresowych inwestycji stanowiących bazę do rozwoju kraju, innych branż i społeczeństwa. Zazwyczaj jest tak, że firmy dużo inwestujące w pierwszych latach płacą proporcjonalnie mniejszy podatek CIT od tych, które mają inne strategie. Jednak patrząc w perspektywie długookresowej, już tak nie jest. Osobną kwestią są też inne płacone daniny publiczne, np. składki ZUS i podatki pośrednie

– pisze Jacek Kunicki.

CFO Orange Polska wskazuje też, że operatora czekają dalsze inwestycje związane m.in. z wprowadzeniem sieci 5G. Według raportu analityków rynkowych, wdrożenie tej technologii w Polsce ma spowodować wzrost PKB o 1,2 proc. do 2028 r.

Według wyjaśnień Orange przytoczona w raporcie ZPP pomoc publiczna to w praktyce w całości pieniądze z funduszy Unii Europejskiej uzyskane w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa. Środki te są przeznaczane na likwidację tzw. białych plam internetowych. Dzięki POPC powstają światłowody na wsiach oraz w małych miasteczkach, co pozwala na wyrównanie szans mieszkańców tych regionów. Na takich terenach Orange Polska inwestuje też własne pieniądze. Warto przy tym dodać, że POPC to konkurs, do którego zgłasza się wiele firm telekomunikacyjnych. Beneficjenci konkursu są wybierani na w pełni przejrzystych zasadach, a wydane środki – dokładnie rozliczane.

