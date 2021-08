Netia po wakacjach: szybkim Internet, krótka umowa, Tidal w cenie

Wakacje powoli zmierzają ku końcowi i zbliża się czas powrotu do szkół i na uczelnie. Z tej okazji w Netii ruszyła nowa promocja szybkiego dostępu do Internetu z umową na 9 miesięcy (w tym 1 za darmo) i dostępem do platformy Tidal w cenie.

W najnowszej promocji Netia oferuje do wyboru jeden z trzech wariantów światłowodowego dostępu do Internetu: do 300 Mb/s, do 600 Mb/s i do 1 Gb/s, w cenach odpowiednio: 50 zł, 60 zł i 70 zł miesięcznie. W przypadku usług na łączach niezmodernizowanych (w zależności od możliwości technicznych opcje: do 20 Mb/s, do 50 Mb/s lub do 100 Mb/s), cena wynosi 40 zł miesięcznie (ceny brutto z uwzględnieniem rabatu za zgody marketingowe i e-fakturę).

Zobacz: Netia wprowadza hybrydowy Internet 2w1

Zobacz: Netia daje w promocji 3 miesiące gratis

Umowy zawierane są w tym przypadku na okres 9 miesięcy. Potem umowa przechodzi na czas nieokreślony z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. W cenie Internetu klienci otrzymują na 9 miesięcy dostępu do serwisu muzycznego Tidal. Dodatkowo 1. miesiąc abonamentu na start kosztuje 0 zł. Opłata aktywacyjna wynosi 59 zł.

Wraz z usługą dostępu do Internetu, Netia zapewnia kompleksową usługę cyberbezpieczeństwa „Bezpieczny Internet 2” (przez 2 miesiące gratis, potem 10 zł miesięcznie). Dostępny jest również stały adres IP (10 zł miesięcznie, pierwszy miesiąc gratis).

W dowolnym momencie do usługi internetowej można też dokupić HBO GO za 20 zł miesięcznie (1. miesiąc gratis, możliwość rezygnacji w dowolnym momencie).

Usługi mobilne z 5G w super cenach

Do usług stacjonarnych można dokupić usługi mobilne na specjalnych warunkach. Przykładowo, podstawowy abonament „Standard” z nielimitowanymi połączeniami głosowymi, SMS i MMS w Polsce i UE oraz pakietem 2 GB danych kosztuje 20 zł miesięcznie. Za 25 zł miesięcznie można otrzymać taryfę „Premium” z nielimitowanymi połączeniami i 12 GB danych (3 GB w UE).

Dostępne są też taryfy z dostępem do sieci 5G. W taryfie 5G „Super” otrzymamy 30 GB danych w kraju i 4,5 GB w UE, natomiast taryfa „VIP” zapewnia aż 72 GB danych w Polsce i 7 GB w UE.

Zobacz: Nexera rozbuduje sieci światłowodowe za 3 mld zł. Zasięg dla 1 mln gospodarstw

Zobacz: Plus Światłowód teraz też na infrastrukturze Inei i Nexery. Większy zasięg z prędkością nawet do 1 Gb/s

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Netia

Źródło tekstu: Netia