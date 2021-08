Orange: rok taniego internetu do 1 Gb/s i drugi smartfon za złotówkę

Orange szykuje się na powrót do szkoły z i tej okazji operator przygotował nową promocję: klienci, którzy zdecydują się na zakup Orange Love z telewizją i światłowodem, będą mogli przez rok testować internet o prędkości aż do 1 Gb/s w cenie internetu do 300 Mb/s. Do tego Orange proponuje smartfony w świetnych cenach i elastyczne plany dla firm.