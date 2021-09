T-Mobile: kup smartfon Realme i zgarnij bezprzewodowe słuchawki gratis

T-Mobile poleca smartfony Realme. Decydując się na zakup któregoś z modeli marki u magentowego operatora, w prezencie możesz zgarnąć słuchawki bezprzewodowe Realme Buds Q2. A jeśli Twój wybór padnie na Realme GT Master Edition, dodatkowo otrzymasz rabat w wysokości 200 zł.

Odkrywanie jesiennych uroków staje się przyjemniejsze, jeśli na przykład zdjęciami pierwszych zebranych kasztanów i malowniczych koron drzew możemy podzielić się z bliskimi. W tym celu dobrze mieć ze sobą smartfon z dobrej jakości aparatem i zapasem pamięci na wrześniowe i październikowe kadry. Dlatego klienci indywidualni T-Mobile mogą liczyć na jesienną promocję na urządzenia Realme, a długie przechadzki po parku urozmaicać sobie ulubioną muzyką czy wciągającym kryminałem dzięki słuchawkom w prezencie.

Zestaw kompletny

Trudno przy tym o lepszy wybór sprzętu towarzyszącego w październikowych spacerach niż jedna z najgłośniejszych, najlepiej przyjętych premier tej jesieni – Realme GT Master Edition 5G. Smartfon, który niedawno pojawił się na rynku, oferuje technologię szybkiego ładowania 65 W, dzięki czemu użytkownik zdąży błyskawicznie podładować go przed wyjściem. Wydajną obsługę zapewnia natomiast chipset Qualcomm Snapdragon 778 5G, a gdy promienie jesiennego słońca padną na ekran – wyraźny obraz zagwarantuje wyświetlacz AMOLED. Dodatkowo użytkownicy znajdą w urządzeniu potrójny zestaw aparatów tylnych z główną matrycą 64 Mpix, a także aparat do zdjęć selfie 32 Mpix. A kiedy wrócą do domu, by skomponować jesienne kolaże i animacje z wykonanych zdjęć, ich płynny odbiór umożliwi częstotliwość odświeżania ekranu na poziomie 120 Hz. Za taki komplet funkcjonalności, w wersji urządzenia 6 GB RAM-u i 128 GB pamięci masowej, klienci magentowego operatora zapłacą 1299 zł (obniżka z z 1499 zł) w przypadku wyboru planu taryfowego M+, oferującego dostęp do sieci 5G.

Dodatkowo w prezencie można otrzymać słuchawki bezprzewodowe Realme Buds Q2, pozwalające na 5 godzin pracy lub nawet do 20 godzin razem z etui ładującym. Zapewniają one ich posiadaczom świetne brzmienie za sprawą 10-milimetrowych przetworników, a także wygodną obsługę dotykową, dzięki czemu użytkownicy nie będą musieli sięgać po smartfon, żeby na przykład odebrać połączenie.

Wybierz swój zestaw i model płatności

Promocja trwa do 4 października 2021 roku. Słuchawki można otrzymać w prezencie, wybierając dowolny model smartfonu marki Realme dostępny w ofercie T-Mobile. Warto się jednak pospieszyć, bowiem akcja promocyjna trwa do wyczerpania zapasów. Oferta obowiązuje przy podpisywaniu nowej umowy, jak również jako aneks do obecnie obowiązującej. Telefony można także zakupić bez umowy (raty 0%) lub dokonując pełnej płatności od razu.

