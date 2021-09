realme GT Master Edition – cała prawda o pogromcy średniaków

realme GT Master Edition zadebiutował w Polsce na początku września i chce zjednać do siebie użytkowników skłonnych wydać na dobrze wyposażony smartfon z 5G około 1500 zł w porywach do 1800 zł. To coraz trudniejszy dla producentów segment rynku, na którym swoje miejsce zajęło już Xiaomi oraz jego marka POCO. Są tu też obecni Samsung, Vivo i Oppo – konkurencja jest więc spora. realme GT Master Edition to z założenia tańszy wariant flagowego realme GT ze Snapdragonem 888 i próba zawojowania przez tę markę średniej półki cenowej. Czy udana? Sprawdzamy to!

Dane techniczne

Obudowa o wymiarach 159,2 x 73,5 mm x 8,0/8,7 mm, masa 174/180 g,

Wykończenie z plastiku (Cosmos Black, Luna White) lub wegańskiej skóry (Voyager Grey),

Ekran Super AMOLED o przekątnej 6,43 cala, Full HD+ (1080 x 2400), proporcje 20:9, odświeżanie 120 Hz,

Układ Snapdragon 778G (6 nm, osiem rdzeni Kryo 670 – 4x Cortex-A78 2,4 GHz i czterech Cortex-A55 1,9 GHz, GPU Adreno 642L),

Pamięć 6/128 GB lub 8/256 GB, brak rozszerzenia microSD

Dual SIM nano, łączność 5G, Wi-Fi 6,

Bluetooth 5.2, NFC,

GPS, GLONASS, Beidou, Galileo i QZSS,

USB 2.0 typu C,

Aparat 64 Mpix (matryca Omnivision OV64B40, 119°, przysłona f/1,8, piksele 0,7 µm) + szerokokątny 8 Mpix (Hynix Hi846, f/2,3, 1,12 µm) + makro 2 Mpix (Omnivision OV02B10, f/2,4).

Nagrywanie wideo 4K w 30 kl./s, 1080p w 30/60 kl./s, stabilizacja EIS,

Aparat przedni 32 Mpix (Sony IMX615, f/2,5),

Akumulator 4300 mAh z szybkim ładowaniem SuperDart 65 W

Android 11 z realme UI 2.0

Cena 1499 zł (6/128 GB) i 1799 zł (8/256 GB).

Co w zestawie?

Smartfony realme nie wpisują się w trend na ekologiczne, oszczędne opakowania – otrzymujemy pudełko niemal dwa razy większe niż te z telefonami innych marek, a czarny, sztywny karton z lśniącymi napisami sugeruje, że mamy do czynienia z zestawem sprzętu na bogato. To jednak tylko marketingowy wybieg – wewnątrz znajduje się niemal standardowe wyposażenie, w skład którego poza smartfonem wchodzi ładowarka 65 W, odpowiedni do niej, gruby kabel USB C, kluczyk do kart SIM oraz silikonowe etui. W szarym wariancie telefonu, który otrzymaliśmy do testów, pokrowiec ma również szary kolor i odzwierciedla wygląd plecków urządzenia. W pudełku nie ma za to słuchawek.

